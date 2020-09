Bianca Andreescu le-a omagiat pe Billie Jean King si celelalte opt jucatoare care au lansat un nou circuit feminin de tenis in urma cu 50 de ani

Canadianca de origine română Bianca Andreescu, locul 6 în ierarhia WTA, le-a omagiat, într-o scrisoare deschisă trimisă BBC, pe legendara campioană Billie Jean King şi celelalte opt jucătoare care au lansat un nou circuit feminin de tenis în urmă cu 50 de ani, semnând contracte de un dolar, relatează Agerpres.

King, împreună cu americancele Rosemary Casals, Nancy Richey, Peaches Bartkowicz, Kristy Pigeon, Valerie Ziegenfuss şi Julie Heldman şi australiencele Kerry Melville Reid şi Judy Dalton, a lansat o campanie pentru premii egale cu ale băieţilor, în 1970, la doi ani după începutul Erei Open.

"Original 9" a luptat cu establishment-ul tenisului, alăturându-se promotoarei Gladys Heldman pentru a forma circuitul Virginia Slims, semnând contracte de un dolar pe 23 septembrie 1970, deşi au fost ameninţate cu excluderea de la turneele de Mare Şlem.

Acţiunile lor au pregătit terenul pentru înfiinţarea circuitului profesionist feminin de tenis (WTA) în 1973.

"Dragă Original 9. Fără acţiunile voastre curajoase, viziunea şi hotărârea pentru un viitor mai bun pentru tenisul feminin, astăzi nu am fi aici", a afirmat în această scrisoare deschisă Andreescu, câştigătoarea de anul trecut de la US Open.

"Când am ridicat anul trecut trofeul de la US Open şi am primit cecul pentru câştigarea competiţiei, ştiu că nu în mică măsură faptul că am primit aceeaşi sumă ca învingătorul probei masculine ţi se datorează ţie şi incredibilului tău curaj", a scris Andreescu.

"Obiectivele voastre au fost clare: orice fată de oriunde ar fi să aibă unde să concureze. Femeile să fie recunoscute pentru realizărilor lor, nu pentru felul cum arată. Şi să-şi poată câştiga existenţa jucând tenis profesionist", a adăugat ea.

Andreescu a spus că acţiunile Original 9 au inspirat actuala generaţie de jucătoare să continue să lupte pentru schimbare.

"Ce am văzut acum câteva săptămâni la Naomi Osaka, când a decis să nu joace un meci pentru a protesta împotriva nedreptăţii rasiale, este incredibil, cum a fost şi discursul puternic al lui Coco Gauff la protestul Black Lives Matter pentru a cere schimbare", a spus jucătoarea în vârstă de 20 de ani.

"Vă datorăm multă recunoştinţă vouă, nouă femei remarcabile, care au fost gata să sară fără plasă de siguranţă, astfel încât fetele şi femeile ca mine să aibă şansa să viseze lucruri măreţe şi să realizeze nişte lucruri", a continuat ea.

În altă ordine de idei, presa canadiană relatează că antrenorul lui Andreescu, Sylvain Bruneau, a declarat că se îndoieşte că jucătoarea va participa la Roland Garros. Andreescu a hotărât să nu-şi apere titlul la US Open, care se desfăşoară în această perioadă.