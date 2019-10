Bianca Andreescu, locul 6 WTA, a uitat cum este senzatia de a pierde un meci

Jucătoarea Bianca Andreescu, locul 6 WTA, neînvinsă din martie, a declarat că a uitat cum este senzaţia de a pierde un meci, potrivit news.ro.

"Nu vreau să sune obraznic sau altcumva, dar am cam uitat cum e să pierzi, ceea ce cred că e un lucru bun. Când îmi imaginez şi meditez, întotdeauna mă asigur să simt senzaţia pe care o am când câştig. Este bine că am uitat cealaltă senzaţie", a declarat Andreescu potrivit tennisworldusa.org.

Jucătoarea canadiană de origine română va evolua, miercuri, nu înainte de 09.30, în turul al doilea al China Open, cu belgianca Elise Mertens, locul 23 WTA, pe care a învins-o mai greu, în sferturi, la US Open, scor 3-6, 6-2, 6-3.

"Cred că a fost cel mai greu meci pentru mine. Partida care urmează o să o abordez la fel ca oricare alta. Cam am o idee cum joacă, ea ştie cum joc eu. Cred că va fi o întâlnire dificilă. La US Open, am făcut bine că am pus presiune de la începutul punctului şi aşa am câştigat. Sper să pot să o fac şi miercuri", a afirmat sportiva de 19 ani, care a precizat că preferă să joace meciuri oficiale decât să se antreneze.

Bianca Andreescu nu a pierdut vreun meci din luna martie. Atunci, ea a abandonat în partida cu estona Anett Kontaveit, la scorul de 1-6, 0-2 în optimile de finală ale turneului de la Miami.

De la acel meci, Bianca Andreescu a câştigat turneul de la Toronto şi US Open. La Roland Garros, ea s-a retras din competiţie din cauza unei accidentări, după ce s-a calificat în turul al doilea.