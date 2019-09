Bianca Andreescu, noua stea a tenisului! E campioana la US Open dupa 6-3, 7-5 cu Serena Williams!

Bianca Andreescu a invins-o pe Serena Williams in marea finala de la US Open, scor 6-3, 7-5, dupa un meci superb. Bianca a castigat in premiera un turneu de Mare Slem, in timp ce Serena ramane la cota 23, dupa 4 finale consecutive pierdute in turneele majore. Jucatoarea de origine romana este prima din istorie care reuseste sa se impuna la US Open chiar la debutul pe tabloul principal.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.