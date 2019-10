Bianca Dragusanu a divortat de Alex Bodi. Imagine halucinanta: ”Semnele iubirii”

Bianca Dragusanu si Alex Bodi au divortat. Cei doi au depus actele de divort la notar, iar termenul este in data de 2 decembrie. Alex Bodi a marturisit faptul ca relatia dintre cei doi nu a mai mers si nici nu au putut face ceva in sensul de a avea scopuri comune.

"Relatia mea cu Bianca s-a incheiat. Am constatat ca nu avem intentii comune, am considerat amandoi ca este mai ok. Am depus actele de divort, termenul este pe 2 decembrie, avem cateva zile de gandit, dar noi doi am considerat ca cel mai este sa o luam pe drumuri separate ca nu ajungem la un punct comun. Am ajuns la un nivel prea inalt al relatiei si decat sa ajungem la alte finaluri sau sa ne compromitem, ca suntem oameni maturi, am considerat ca este mai bine sa evitam. Munca mea nu-mi permite sa stau prea mult in tara, ea isi neglijeaza job-ul. Noi ne-am promis unul celuilalt ca la urmatoarea cearta sa se incheie. Am stat de vorba, nu se poate conforma cu anumite chestii, ea amplifica greselile mele si a stabilit ca nu meritam niciunul stres si nervi", a spus Alex Bodi in exclusivitate pentru Spynews.

Bianca Dragusanu a postat pe retelele de socializare, insa, imagini din care se poate observa ca vedeta ar fi fost lovita pe mana, aparand cu zgarieturi: ”Semnele iubirii”.

