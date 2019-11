Bianca Dragusanu a vrut sa se arunce in fata masinilor, dupa o cearta aprinsa cu Alex Bodi

Bianca Bodi 1

Bianca Dragusanu si Alex Bodi sunt doua firi vulcanice, iar atunci cand se cearta ies scantei. Un episod neasteptat a avut loc recent, iar gestul pe care vedeta a vrut sa-l faca a surprins pe toata lumea. Bianca Dragusanu ar fi vrut sa se arunce in fata masinilor, dupa o cearta cu Alex Bodi.

Pe data de 3 decembrie, vedeta si sotul ei au termenul de divort, insa nici ei nu stiu daca vor alege sa divorteze sau vor uita de aceasta decizie. In presa a aparut un nou filmulet in care Bianca Dragusanu si Alex Bodi se cearta, ca fac scandal in strada nu mai este un lucru neobisnuit cand vine vorba de ei, insa gestul nesabuit al blondinei l-a ingrozit pe afacerist.

Totul s-a intamplat in fata unui restaurant de fite din Bucuresti, iar cei doi nu au mai tinut cont ca toata lumea ii auzea si se uita la ei in timp ce se certau. Momentele tensionate dintre Bianca Dragusanu si Alex Bodi au fost surprinse de camerele video amplasate langa restaurant. La cearta lor a asistat si un prieten de-al cuplui, care a incercat sa-i linisteasca la un moment dat.

Intr-o fractiune de secunda, Bianca Dragusanu a fugit de langa Alex Bodi si ar fi vrut sa se arunce in fata masinilor, potrivit cancan.ro. Sotul vedetei a reactionat imediat si a tras-o de langa carosabil, apoi a luat-o in brate si incerca sa o calmeze.

Bianca Dragusanu, primele declaratii dupa scandalul cu sotul ei

Dupa ce in presa au aparut informatii despre scandalul dintre Bianca Dragusanu si sotul ei, vedeta a luat atitudine si a lamurit situtia. Fosta sotie a lui Victor Slav a declarat ca nu a vrut sa se arunce in fata masinilor.

„Din respect pentru relatia pe care am avut-o, nu vreau sa dau mai multe detalii, dar totusi mi se pare exagerat sa se scrie despre mine ca as fi vrut sa ma arunc in fata unei masini. Am un copil, sunt o femeie echilibrata, conduc o afacere de succes, de foarte multi ani. Nu am motive nici macar sa intru in depresie. Depresia pentru mine este un lux, iar dramele pentru mine sunt ceva de poveste. Am avut o relatie, intr-adevar, mai tensionata si atipica, cu acest om pe care am sa-l respect datorita faptului ca s-a trezit langa mine si in casa mea aproximativ un an de zile’, a spus Bianca Dragusanu, pentru Spynews.ro.

Motivul conflictelor Biancai Dragusanu cu Alex Bodi

Inainte sa ajunga sa depuna actele de divort la notar, Bianca Dragusanu si Alex Bodi s-au despartit si s-au impacat de zeci de ori si de fiecare data a fost o alegere „definitiva’. Invitati la Xtra Night Show, cei doi (inca) soti au povestit cum reusesc sa ajunga permanent in conflict – unul dintre motive este, fara doar si poate, faptul ca amandoi sunt firi pasionale si impulsive, iar al doilea este gelozia…

„Sa ne intelegem! Perioadele astea tensionate exista, dar cred ca in orice cuplu, acolo unde exista pasiune, exista si o doza de tensiune. Nu exista mereu, ca nu functionam asa. Nu suntem dili-dili… chiar de tot. Pentru ca exista o pasiune foarte mare intre noi si sentimentul asta de apartenenta – tu esti a mea, eu sunt al tau -, intervine tensiunea asta, bazata pe niste chestii concrete, de altfel, in care ne pierdem cumpatul.’

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.