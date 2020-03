Bianca Dragusanu a vrut sa se sinucida: „Le-am spus ca mai bine ma arunc pe geam”

Au existat momente cumplite in viata Biancai Dragusanu. Blondina nu a avut mereu implinirea si linistea de care se bucura acum, alaturi de fetita ei si de iubitul Alex Bodi, cu care deja convietuieste.

In urma cu ceva ani, Bianca Dragusanu a fost la un pas de a ramane infirma, din cauza unui groaznic accident.

Bianca Dragusanu, la un pas de sinucidere

Atunci, Bianca Dragusanu a fost internata trei luni de zile in spital, iar timp de inca sase luni a fost nevoita sa se deplaseze intr-un carucior cu rotile.

Totul a fost recunoscut de Bianca Dragusanu, care a povestit si cum, in acea perioada sumbra, s-a gandit sa se sinucida, cand medicii i-au dat o veste groaznica.

„La un moment dat, medicii mi-au spus ca singura mea sansa este sa-mi taie piciorul. Atunci m-am gandit la sinucidere si le-am spus ca mai bine ma arunc pe geam decat sa raman infirma. Ma puneau deja sa-mi aleg o proteza din strainatate. Pana la urma am scapat ca printr-o minune doar cu o operatie. De atunci am ramas sensibila in fata unor probleme de acest gen si de cate ori ma privesc in oglinda ii multumesc lui Dumnezeu ca acum am o cariera”, spunea Bianca Dragusanu, la un moment dat.

