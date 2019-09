Bianca Dragusanu, dovezile scandalului cu Alex Bodi! Ce a aparut pe contul ei oficial de Instagram

Bianca Dragusanu a fost luata la bataie de sotul ei, Alex Bodi, in timpul unei iesiri la restaurant, in Herastrau. Dupa un schimb de replici cu Bianca, Bodi s-a enervat si a tarat-o afara din local. Apoi, Bianca Dragusanu a plecat acasa, iar el s-a intors la masa cu prietenii in restaurantul din parcul Herastrau din Capitala.

Bianca Dragusanu, dovezile scandalului cu Alex Bodi!

Cu putin timp inainte de marele scandal, Bianca Dragusanu transmitea indicii pe contul sau de Instagram. Bianca filmase in restaurant si a adaugat un GIF prin care spunea ca are nevoie de spatiu.

In clipul de pe contul ei apare in treacat si bratul lui Alex Bodi pe care era, se pare, foarte suparata. Intr-un alt Instagram Story, tot ea cerea dovezi. "Poza sau nu s-a intamplat", scrisese Bianca Dragusanu in clipul filmat chiar in restaurantul in care, cateva minute mai tarziu, se certa rau cu sotul ei.

Astazi, la cateva ore bune de la scandalul din parc, Bianca Dragusanu si-a reluat activitatile normale, de zi cu zi. Blondina a mers la masaj si a facut si de acolo cateva stories. Intentionat sau nu, Bianca Dragusanu si-a filmat picioarele, iar in clip se vede ca are rani pe picioare, cel mai probabil dovezile agresiunii de aseara!

In plus, in imaginile facute publice chiar de ea, se observa ca are o vanataie pe umarul drept si una sub ochiul stang, in ciuda faptului ca a incercat sa mascheze acest lucru cu machiaj.

