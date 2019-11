Bianca Dragusanu, „faultata” din nou de sotul ei. Imagini realizate ieri, in parcarea unui hotel din Bucuresti

Bianca Dragusanu si sotul sau au depus actele de divort, iar o eventuala impacare intre cei doi pare o ipoteza care nu se va transforma in realitate. Chiar daca au participat, impreuna, la un eveniment monden, Bianca si partenerul de viata au multe sa isi reproseze, iar discutiile ”aprinse” dintre ei continua.

Ieri, Bianca si sotul sau au fost surprinsi, din nou, certandu-se, dupa ce diva a plecat de la atelierul sau de croitorie si s-a indreptat catre un hotel de lux. A iesit alaturi de partenerul de viata si, urcandu-se in masina sa, au pornit catre nordul Capitalei. Cearta a inceput imediat dupa plecare, fiind vorba despre reprosuri in timpul carora cei doi isi aratau, unul altuia, telefoanele mobile. Au cinat la un restaurant din Herastrau, numai ca discutiile in contradictoriu au continuat si acolo.

Acum cateva zile, sotul Biancai Dragusanu a incercat sa explice situatia delicata prin care trece cuplul: ”Am constatat ca nu avem intentii comune, am considerat amandoi ca este mai ok. Am depus actele de divort, termenul este pe 3 decembrie, avem cateva zile de gandit, dar noi doi am considerat ca cel mai este sa o luam pe drumuri separate ca nu ajungem la un punct comun. Am ajuns la un nivel prea inalt al relatiei si decat sa ajungem la alte finaluri sau sa ne compromitem, ca suntem oameni maturi, am considerat ca este mai bine sa evitam. Munca mea nu-mi permite sa stau prea mult in tara, ea isi neglijeaza job-ul. Noi ne-am promis unul celuilalt ca la urmatoarea cearta sa se incheie. Am stat de vorba, nu se poate conforma cu anumite chestii, ea amplifica greselile mele si a stabilit ca nu meritam niciunul stres si nervi”, a declarat el pentru spynews.ro.

Imaginile cu Bianca Dragusanu au starnit controverse

Casnicia Biancai Dragusanu cu al doilea sot a ajuns intr-un moment de cotitura… la mai bine de o saptamana de cand fosta prezentatoare a depus actele de divort si a fost zgariata grav cu o furculita, ea si partenerul sau au fost protagonistii unui nou scandal chiar in plina strada. Momentele au fost filmate si, la un moment dat, diva il intreaba pe un ton ridicat: “Te rog frumos! Vrei sa apari la stiri?”. La cateva ore dupa acest nou incident, cei doi au aparut la ceremonia de decernare a premiilor din cadrul Galei Performantei si Excelentei.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.