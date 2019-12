Bianca Dragusanu 1

Bianca Dragusanu, in costum de baie la piscina, impreuna cu una dintre prietenele sale. Vedeta a intors din nou privirile celor din jur.



Bianca Dragusanu, in costum de baie minuscul, din doua piese. Vedeta a devenit mama pentru prima oara, insa acest lucru nu a afectat-o absolut deloc fizic. Bianca a reusit sa pastreze sarcina secreta mai multe luni, facand marele anunt abia in mai, cand era deja gravida in cinci luni.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.