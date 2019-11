Bianca Dragusanu, in lacrimi inainte sa fie premiata aseara! Ce a patit vedeta si cum a reactionat dupa ce sotul i-a calcat rochia scumpa

Imaginile in care Bianca Dragusanu are lacrimi in ochi inainte sa fie premiata seara trecuta, in cadrul editiei din acest an a Galei Performantei si Excelentei au fost vazute de putini oameni. Fosta prezentatoare a ajuns in aceasta stare dupa ce a fost nevoita sa raspunsa la o intrebare delicata in timp ce sotul ei se afla la cativa metri distanta de el. Dupa acest episod, partenerul sau a calcat-o pe rochia superba, insa, ea a gestionat exemplar incidentul.

Bianca Dragusanu, in lacrimi inainte sa fie premiata la Gala Performantei si Excelentei 2019

Printre vedetele care au plecat acasa cu un trofeu de la evenimentul de aseara se numara si fosta prezentatoare TV – a obtinut Premiul pentru originalitate in design vestimentar si vanzari spectaculoase – Bianca Dragusanu Fashion. Inainte sa urce pe scena. ea a oferit un interviu emotionant si… la un moment dat, avea ochii scaldati in lacrimi.

“Ne-am promis unul altuia ca nu o sa mai vorbim despre viata noastra privata chiar asa mult”, a afirmat sotul Biancai Dragusanu pentru reporterul Horatiu Tudor de la XNS inainte sa intre in curtea localului select, unde a avut loc petrecerea.

In timp ce partenerul de viata al divei a ramas ca sa parcheze, ea a raspuns la cateva intrebari mai mult sau mai putin indiscrete. In timpul declaratiilor, vedeta a spus: “Cum stau lucrurile? Lucrurile stau foarte bine. Si vreau sa ma sfatuiesc cu sotul meu si sa facem o conferinta de presa, sa spunem adevarul despre relatia noastra… daca e sa spunem adevarul. Ma sfatuiesc cu el, pentru ca noi nu ne-am facut un plan sa mintim pe nimeni cu nimic, nu vrem sa mintim poporul cu televizorul si… nu, nu avem planuri. Noi nu avem planuri despre ce ar trebui sa spune sau ce ar trebui sa facem. La mod general, stim amandoi ce ar trebui sa facem. O sa ma sfatuiesc cu el si, dupa ce iau premiul, o sa va spunem tot adevarul. Nu (n.r.: raspunsul la intrebarea: «E un adevar dureros?»), e vorba despre viata. Adevarul nu doare decat daca sunt extra persoane implicate.

Am o cariera in televiziune, am un business care vorbeste despre mine, am toate datele unei femei care are cu ce se mandri. (…). Pentru mine, adevarul este o provocare. Eu am curaj sa spun adevarul. Bineinteles, bineinteles, dar ce crezi ca sentimentele dispar asa… peste noapte? Au aparut peste noapte, intr-adevar, dar nu dispar peste noapte”.

Intrebata jurnalistul de la “Xtra Night Show” daca se simte ranita, jignita, frumoasa vedeta a raspuns cu lacrimi in ochi: “Nu cred ca are importanta cum ma simt. De fapt, stii cum ma simt in momentul asta? Mandra! Pentru ca sunt o femeie cu demnitate si o femeie implinita. Si ma simt mandra de toate realizarile mele. Viata mea privata intotdeauna a starnit intrebari si controverse. Pana la urma, fiecare om are dreptul sa isi asume, sa comenteze sau sa nu comenteze. (…). Il asteptam pe sotul meu sa vedem in ce masura este dispus sa lamureasca anumite intrebari”.

Cum a reactionat Bianca Dragusanu cand sotul ei i-a calcat rochia scumpa

Inainte sa intre in local, partenerul de viata al Biancai Dragusanu a fost intrebat de Horatiu Tudor daca a venit “in calitate de fost sot” cu frumoasa vedeta si… la cateva secunde… acesta a calcat pe rochia scumpa a sotiei sale. Fosta prezentatoare si-a tras repede materialul dupa ce afaceristul a ridicat piciorul, fara ca acesta sa mai aiba timp sa ii dea rochia intr-o parte. Mai mult… ea chiar a zambit si l-a indemnat sa mearga mai departe. Incidentul a fost surprins de mai multe camere de filmat si puteti sa-l vedeti in video-ul de la material.

