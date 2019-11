Bianca

Bianca Dragusanu si Alex Bodi au participat marti seara la un eveniment. Cei doi au parut mai indragostiti ca niciodata si nu s-au despartit decat in momentul in care Bianca a urcat pe scena, sa prezinte evenimentul. In timpul unui interviu, Bianca a dat o replica ce i-a pus pe multi pe ganduri. Este insarcinata??

Bianca Dragusanu, insarcinata? Cum s-a dat de gol

Bianca Dragusanu si Alex Bodi sunt mai indragostiti ca niciodata si nu exista notiunea de divort pentru ei, desi au anutasera ca se vor desparti oficial pe data de 3 decembrie. Cei doi au fost imrpeuna la un eveniment si au acordat un interviu in care au spus tot despre relatia lor actuala.

„Lui ii lipseam eu din viata lui si el lipsea din viata mea. Si el m-a cerut universului si lui Dumnezeu. A zis ca trebuie sa intalneasca o femeie ca el care sa il reprezinte, care sa il iubeasca cu foc si cu patima asa cum stiu eu sa iubesc. El era gol pe dinauntru si pe dinafara. Si atunci am aparut eu in viata lui. Eu care simteam acelasi lucru. Asa ne-am cunoscut, n-a fost nimic intamplator. Ne-am cunoscut pe 1 septembrie. El era casatorit pe vremea aia si ne-am indragostit. El a fost foarte corect fata de fosta lui sotie. I-a spus ca s-a indragostit de mine. Au divortat si noi ne-am oficializat relatia”., a declarat frumoasa blondina.

Totusi, replica uimitoare care i-a lasat pe toti pe ganduri a venit atunci cand Alex a fost intrebat ce isi doreste de sarbatori si el a preferat sa ii sopteasca ceva reporterului. Atunci Bianca a intervenit rapid si a exclamat: ‘Ce-a zis ca vrea?! Doi baieti?’ .

De aici au inceput speculatiile si toata lumea se intreaba: este insarcinata Bianca? Probabil vom afla in curand!

