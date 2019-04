Bianca Dragusanu, invinetita pe picioare! ”In momentul de fata sunt data cu fond de ten”

Bianca Dragusanu a vorbit despre problemele de sanatate pe care le are in cadrul unui interviu pentru un post de televiziune. Blondina a marturisit faptul ca are probleme cu picioarele.

”Domnul doctor, in urma RMN-ului pe care l-am facut, mi-a spus ca trebuie sa fac recuperare ca sa nu ajung la operatie. Eu am 7 sau 8 operatii la tibii. In momentul de fata sunt data cu fond de ten, acum am la stangul. Daca stau prea mult in picioare, se umfla si se face vanat. In momentul de fata o sa incep o terapie cu „PRP” (n.r. terapie cu sange). Scoate sange, baga intr-o centrifuga apoi injecteaza din nou. Si trebuie sa am mare grija la exercitii pe care le fac la sala, pentru ca am avut probleme. Pentru ca merg mai des la sala, muschii spatelui, lombarii, s-au format mai bine, mai frumos. N-am voie sa alerg, nu am voie cardio. Trebuie sa fiu atenta la ce exercitii fac. Nu mai am problema asta de multa vreme, nu am fost niciodata dependenta de insulina. Pentru ca am o alimentatie corecta si echilibrata, nu a mai fost nevoie sa imi fac insulina”, a spus Bianca Dragusanu.

De asemenea, vedeta a mai vorbit si despre relatia pe care o are alaturi de Alex Bodi. A spus exact ce a facut, dupa ce a fost plecat la Paris!

”A plecat la Paris, dupa care s-a intors direct la mine. N-am facut nimic. Eu nu vreau sa vorbesc in numele lor”, a mai marturisit ea.

Cat despre zvonul ca si-ar fi cumparat o pereche de papuci in valoare de 7900 de dolari, Bianca Dragusanu a marturisit totul! I-a achizitionat sau nu? Iata raspunsul:

”Nu, nu e adevarat. Si daca ar fi fost asa, ce vrei sa zic, ca da? Nu! Eu investesc foarte multi bani in pantofi pentru ca eu port 41 si fiind o femeie inalta, nu prea gasesti decat la branduri. Si atunci, pe ce sa dau si eu banii?”, a spus vedeta.

Bianca Dragusanu: ”Nu vreau sa mai vorbesc despre relatia cu domnul Bodi”

Discutia a continuat! Reporterul a intrebat-o daca are un apartament in valoare de un milion de euro!

”Nu este apartamentul meu, este al lui. (n.r. Alex Bodi) Este mai mult de un milion de euro. Dar de ce vorbim despre chestiile astea materiale? Daca suntem sanatosi, putem sa stam si intr-o coliba. Eu stau intr-o casa care nu valoareaza un milion de euro si sunt fericita. Valoreaza aproape jumatate, dar e ok. Am si gradina mare si casa mea nu face un milion de euro. Eu muncesc pentru lucrurile mele”, a continuat Bianca Dragusanu.

Cat despre relatia cu Alex Bodi: ”Nu vreau sa mai vorbesc despre relatia cu domnul Bodi, te rog frumos sa il suni pe el sa vorbeasca el despre relatia cu Bianca Dragusanu. E foarte smart, este un tip foarte flexibil cu care poti vorbi orice, in orice limba vrei tu: spaniola, germana, croata, engleza, italiana, tiganeste”.

