Bianca Dragusanu, prima REACTIE dupa incidentul cu soferul drogat: 'Eu am ramas șocata. Nu am consumat alcool niciodata in viața mea, iar droguri nici atat'

Bianca Drăgușanu a făcut primele declarații, după incidentul în care a fost implicat șoferul mașinii cu care se întorcea de la mare. Șoferul mașinii care se întorcea de la mare, și în care se afla și Bianca Drăgușanu, a fost prins la volan după ce consumase cocaină.

„Am venit ieri la mare, în jurul prânzului și am petrecut cu fetele, doar cu fetele. Astăzi, ele au vrut să mai rămână la plajă, dar eu trebuia să plec, pentru că aveam treabă în București. Așa că am întrebat printre cunoștințe cine m-ar putea lua până în București. Acest băiat, care îmi este doar o cunoștință, s-a oferit să mă ducă el. Am plecat iar la Fetești, la un filtru de Poliție, a fost și el oprit și testat pentru consum de alcool și droguri și depistat pozitiv. Eu am rămas șocată și nu mi-a venit să cred! El a fost luat de Poliție, iar eu am chemat o prietenă să mă ducă în București! Atât am de spus despre acest episod și sublinez că eu nu consum alcool, nu am consumat alcool niciodată în viața mea, iar droguri nici atât!”, a declarat Bianca Drăgușanu, potrivit spynews.ro.

Bianca Drăgușanu se afla într-o mașină oprită de polițiști la Fetești, în cadrul unei acțiuni de verificare care a avut drept scop depistarea șoferilor aflați sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive. În urma testului, șoferul mașinii în care se afla fotomodelul (pe bancheta din spate) a fost depistat că a consumat cocaină, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse din poliție. Aceștia se întorceau de la mare și au fost opriți de poliție în zona la punctul de plată de la podul de la Feteşti.