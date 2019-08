Bianca Dragusanu, reactie dupa ce s-a aflat ca divorteaza. A facut publica o poza si a recunoscut tot: "Un singur sef am"- FOTO

soc in showbiz bianca dragusanu divorteaza de alex bodi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bianca Dragusanu s-a maritat in mare secret, dar totul pare ca a durat ceva mai mult de o luna. Apropiati ai celor doi sustin ca divortul este iminent. Bianca a avut o prima reactie, pe Instagram. Ea a postat o fotografie in care apare, zambitoare, alaturi de fetita ei, Sofia. Iar in dreptul acesteia a inserat un mesaj sugestiv! ''Un singur Sef am si eu si normal ca nu sta la pozat .Titirez Sofia in actiune #happy #mybaby #love #loved #dreamscometrue #blessed #tothemoonandback #sofia'', a scris Bianca Dragusanu. S-a zvonit ca divorteaza, la nici macar o luna de cand s-au casatorit. Anuntul neasteptat facut acum de Alex Bodi: "Bianca este o.. ...