Bianca Dragusanu s-a casatorit azi cu Alex Bodi! Ce rochie a purtat vedeta! Primele imagini

Veste-bomba in showbizul din Romania! Bianca Dragusanu si Alex Bodi s-au casatorit civil astazi! Ceremonia in urma careia fosta prezentatoare a devenit doamna Alex Bodi a fost organizata in mare secret.

Bianca Dragusanu si Alex Bodi s-au casatorit civil

Dupa casatoria esuata cu Victor Slav, Bianca Dragusanu a decis sa isi uneasca destinul cu al lui Alex Bodi, barbatul alaturi de care traieste o frumoasa poveste de dragoste, care nu a fost lipsita insa de certuri si impacari. In jurul orei 15:00, afaceristul extravagant a ajuns la Casa de Casatorii a Sectorului 3 din Bucuresti. La cateva minute bune distanta, si-a facut aparitia si fosta prezentatoare de la Kanal D, care a venit cu un alt autoturism de lux.

Dupa cum puteti observa in imagini la sosirea lor, Bianca Dragusanu a ales sa poarte in ziua cununiei civile cu Alex Bodi o rochie alba din dantela, care are o croiala foarte sexy si care ii pune in evidenta trupul fara imperfectiuni. Cand a coborat din bolidul barbatului iubit, vedeta avea tinea in mana un superb buchet de trandafiri roz si mov.

