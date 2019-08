Bianca Dragusanu s-a cununat civil pe ascuns, dar vrea sa-si vanda nunta pe bani grei. Cere peste 50.000 de euro!

Bianca Dragusanu s-a cununat civil cu Alex Bodi discret, fara sa o anunte nici macar pe mama ei, insa are planuri mari pentru cea religioasa. Fosta prezentatoare TV s-a aratat dispusa sa vanda televiziunilor exclusivitatea transmiterii nuntii sale si a stabilit si un tarif minim.

La inceputul lunii, Bianca Dragusanu devenea doamna Bodi fara mare tam-tam, in prezenta catorva prieteni apropiati, cununia civila venind la foarte scurt timp dupa ce a primit inelul de logodna. Lucrurile nu vor sta insa la fel in cazul cununiei religioase. Pentru biserica si petrecerea de dupa, regina opulentei se va desfasura ca la carte. In plus, Bianca are de gand sa si capitalizeze mersul la altar si dansul miresei, cum a facut cand s-a maritat cu Victor Slav, doar ca acum a ridicat mult stacheta.

Si-a crescut de 5 ori pretul de la nunta cu Victor Slav

Vedeta a primit deja propuneri de la diverse posturi de televiziune pentru a semna un contract de exclusivitate pentru ziua nuntii, insa se lasa greu convinsa sa faca pasul. Mizand pe faptul ca are foarte multi fani dornici sa-i stie fiecare miscare si sa fie la curent cu fiecare schimbare din viata ei, iar asta va duce la cresterea audientei postului TV care-i va transmite nunta, Bianca are pretentii financiare deloc modeste. Daca pentru nunta cu Victor Slav se zvoneste ca ar fi incasat 10.000 de euro, pentru nunta cu Bodi cere cel putin 50.000 de euro! Negocierile sunt intense, iar Bianca pare neclintita in privinta pragului minim pentru care va bate palma, mai ales ca nunta cu Bodi are de gand s-o faca mai fastuoasa decat cea cu Slav.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.