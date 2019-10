Bianca Dragusanu s-a pozat sambata asa si le-a dat un sfat femeilor care vor sa arate ca ea: "Spala-te inainte sa iti pui..." Reactia furtunoasa a internautilor

bianca dragusanu

Bianca Dragusanu este una din cele mai admirate femei de pe retelele de socializare din Romania. O maestra a fotografiilor perfecte si ale selfie-urilor lipsite, parca, de cusur, Bianca si-a transformat chipul intr-un business care ii aduce multi bani.



Vedeta promoveaza numeroase produce de infrumusetare si are in permanenta grija de ea.



In acest weekend, Bianca Dragusanu a facut o postare inedita pe Facebook. Ea le-a impartasit admiratoarelor ei (sau nu) cateva trucuri pentru a realiza selfie-ul perfect. Unii internauti s-au aratat deranjati de cele spuse de Bianca.

"Perfect selfie?? Pot sa-ti dau cateva sfaturi: 1lumina buna(n-ai nevoie de photoshop),2 parul:da,si prins in coada trebuie s-o faci cu talent spalate-te inainte sa-ti pui coada(nu e fitza sa ai radaciniile lipite de cap) 3-accesorii ,4-wake up siiiiii cel mai important Atitudinea!!!", a scris Bianca.

Desigur, partea cu photoshop-u a fost sesizata imediat de internauti.

"Mai Bianca, daca nu puneai chestia aia cu photoshopatul mai era cum era,tu chiar me iei de prosti?? Tu nu Esti in stare sa iti pui o poza naturala,toate iti sunt photoshopate." a fost unul din comentarii, dar, pe care, diva a preferat sa il ignore.

