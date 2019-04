Bianca Dragusanu, schimbare fenomenala de look. Cum arata blondina cu parul scurt

Bianca Dragusanu face ce face si reuseste sa-si impresioneze fanii de fiecare data. Nici acum nu a facut exceptie si a aparut cu un nou look.

Bianca Dragusanu s-a afisat cu parul tuns scurt, pana la umar, si cu o culoare noua, iar felul in care arata i-a lasat pe barbati, dar si pe femei, fara cuvinte. Bianca Dragusanu arata fenomenal si trebuie sa recunoastem ca schimbarea o avantajeaza.

De altfel, fie ca a ales sa apara cu parul lung, fie ca a optat pentru un par mai scurt, cert este ca orice look ii vine excelent frumoasei vedete. In plus, fanii nu au putut sa nu observe, inca o data, cat de bine arata Bianca Dragusanu, astfel ca merita din plin tot efortul pe care il depune in sala de fitness.

