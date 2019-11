Bianca Dragusanu si Alex Bodi au divortat. Primele declaratii: „Nu avem intentii comune”

Bianca Dragusanu si Alex Bodi au divortat dupa doar 3 luni de relatie. Cei doi indragostiti se pare ca o iau pe drumuri separate. Nu este pentru prima data cand cei doi se separa!

In urma cu trei luni de zile, Bianca Dragusanu si Alex Bodi paseau in fata ofiterului starii civile. Uimeau pe toata lumea atunci cand au spus DA si si-au jurat iubire vesnica. Se gandeau chiar sa faca cununia religioasa, sa faca si un copil si, de ce nu, chiar gemeni.

Acum, conform Spynews, cei doi au divortat. La trei luni de cand au devenit in acte sot si sotie, cei doi au decis sa o ia pe drumuri separate. Alex Bodi a facut primele declaratii.

„Relatia mea cu Bianca s-a incheiat. Am constatat ca nu avem intentii comune, am considerat amandoi ca este mai ok. Am depus actele de divort, termenul este pe 2 decembrie, avem cateva zile de gandit, dar noi doi am considerat ca cel mai este sa o luam pe drumuri separate ca nu ajungem la un punct comun.

Am ajuns la un nivel prea inalt al relatiei si decat sa ajungem la alte finaluri sau sa ne compromitem, ca suntem oameni maturi, am considerat ca este mai bine sa evitam. Munca mea nu-mi permite sa stau prea mult in tara, ea isi neglijeaza job-ul.

Noi ne-am promis unul celuilalt ca la urmatoarea cearta sa se incheie. Am stat de vorba, nu se poate conforma cu anumite chestii, ea amplifica greselile mele si a stabilit ca nu meritam niciunul stres si nervi”, a spus Alex Bodi pentru Spynews.

In schimb, Bianca Dragusanu nu a facut declaratii, dar a avut o postare sugestiva pe Instagram in care da de inteleg ca nu are o dimineata tare buna, caci nu este pe un iaht.

Potrivit informatiilor aparute in presa, Bianca Dragusanu s-ar fi despartit de sotul ei, Alex Bodi, pentru ca acesta ar fi batut-o de foarte multe ori. 'M-am saturat sa fiu batuta', s-ar fi confesat blondina unor prieteni, scrie Cancan.

Mai mult, in presa s-a scris ca Alex Bodi i-ar fi infipt furculita in mana sotiei sale, iar de aici semnele pe care Bianca Dragusanu le avea pe mana. Si daca totul credeam ca este de necrezut pana acum, ei bine, afaceristul, un munte de om, ar fi plans in fata vedetei, iar aceasta l-a sarutat si l-a luat in brate.

Bianca Dragusanu ar fi fost batuta de Alex Bodi

Alex Bodi si Bianca Dragusanu au fost surprinsi de camerele de supraveghere cand ieseau dintr-un restaurant din Nordul capitalei. Nimic neobisnuit pana aici, insa la un moment dat, afaceristul ar fi lovit-o pe vedeta, iar aceasta a dat chiar sa fuga si sa se apere.

Dupa informatiile si imaginile aparute in presa, pe 13 septembrie, Alex Bodi a facut primele declaratii dupa ce ar fi batut-o pe Bianca Dragusanu. Sotul vedetei a marturisit ca nici vorba de vreo agresiune fizica, ci ca sunt niste acuzatii fara sens. Alex Bodi are de gand sa isi ia un avocat, pentru ca i se pare nedrept sa fie acuzat pe nedrept, spune el. Daca afaceristul a vorbit despre acest episod, Bianca Dragusanu nu a oferit nicio declaratie despre cele intamplate.

„Nu stiu de unde sunt aberatiile astea, dar nu sunt foarte exagerate. De unde au inventat ca am strans-o de gat? Era obosita, o dureau picioarele, la 8 dimineata se trezeste sa-si schimbe buletinul, prietena ei trebuia sa plece la aeroport dimineata. Din contra, eu voiam sa o iau in brate. De ce nu au povestit ca am luat-o in brate pana la masina? O sa iau avocat si o sa plateasca fiecare pentru lucrurile astea. Sunt supus unor acuzatii care mi se par penibile. Sunt acuzatii nefondate. Nu exista sa-i iau eu telefonul, era totul ok, eram cu prietenii nostri. Cand am iesit s-a vazut ca am iesit normal', a spus Alex Bodi pentru spynews.ro.

„Astept primavara si facem nunta sau divort!”

Vestea ca au divortat este cel putin ciudata, avand in vedere ca vine in pline pregatiri pentru nunta! Bianca Dragusanu declara, pe 10 octombrie, ca pregateste nunta amanata pentru anul urmator din cauza lipsei timpului.

„Noi avem o relatie, oricum, foarte spumoasa. Fiecare zi din viata noastra este diferita, palpitanta, incitanta, excitanta. E cu de toate. Suntem din foarte multe puncte de vedere, foarte asemanatori si asta poate ca nu este un lucru foarte bun. El ma intrece pe mine la orice: de la capitolul haine si pantofi, pana la capitolul orgoliu. De fiecare data cand ne-am despartit, eu tot timpul am zis „Gata. Punct. La revedere'. Noi nu ne-am despartit ca sa ne impacam vreodata, noi ne-am despartit ca sa ne departim, dar de fapt, timpul si faptele ne-au demonstrat ca nu putem trai unul fara celalalt. (…) De aia ma iubeste. Nu poate trai fara mine. A incercat de cateva ori, dar nu a reusit', a spus Bianca Dragusanu la Antena Stars.

Bianca si Alex visau sa devina parinti de baieti, ea avand deja o fetita de trei ani, Sofia, iar Alex, la randul sau, doua fete din doua relatii diferite.

'Noi avem tot ce ne trebuie, dar nu avem timp. Acum a venit toamna, ce ar insemna sa ploua afara si sa imi murdaresc rochia de mireasa de la calcai pana la genunchi. Astept primavara si facem nunta sau divort. El (n.r. Alex Bodi) vrea doi baieti dintr-o data. Nu stiu daca pot sa duc atat de mult. Daca vrea acum, da, daca nu, nu. Vreau sa fie inainte de Craciun, ca sa va dau vestea. Timpul are toate raspunsurile si mie nu imi place sa fiu purtatorul de cuvant al unei relatii. Este singurul barbat din viata mea care a luat vreodata decizii. Cu el, situatia e diferita. Nasa si-a gasit nasul', a mai spus Bianca la inceputul lui octombrie.

