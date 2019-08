Bianca Dragusanu si Alex Bodi s-au casatorit. Primele lor declaratii sunt emotionante - FOTO

Casatorie Civila Bianca si Alex 7 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bianca Dragusanu si Alex Bodi au spus, astazi, cel mai important ”Da!” din viata lor in fata ofiterului Starii Civile, iar acum au aparut si primele declaratii ale celor doi dupa marele eveniment. Ceremonia in urma careia fosta prezentatoare a devenit doamna Alex Bodi a fost organizata in mare secret. In jurul orei 15:00, afaceristul extravagant a ajuns la Casa de Casatorii a Sectorului 3 din Bucuresti. La cateva minute bune distanta, si-a facut aparitia si fosta prezentatoare , care a venit cu un alt autoturism de lux. Bianca Dragusanu a ales sa poarte in ziua cununiei civile cu Alex Bodi o rochie alba din dantela, care are o croiala foarte sexy si care ii pune in ...