Bianca Dragusanu si Alex Bodi s-au certat ca la usa cortului! Ce spune Catalin Botezatu despre incident

Bianca Dragusanu si Alex Bodi s-au certat atat de tare incat a fost nevoie de interventia politistilor pentru a aplana conflictul. Catalin Botezatu, bun prieten cu Bianca Dragusanu, a facut primele declaratii despre incidentul care a socat toti vecinii apartamentului celor doi. Toti fanii celor doi stiu ca indragitul designer vestimentar, Catalin Botezatu, este confidentul Biancai Dragusanu, iar cei doi par de nedespartit, mai ales cand frumoasa vedeta are nevoie de sfaturi. In cadrul unui interviu oferit recent unei reviste, Catalin Botezatu a comentat incidentul in care a fost implicata Bianca Dragusanu si Alex Bodi. Intreg comentariul a fost dat intr-un mod savuros, spre deliciu ...