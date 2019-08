"Bianca Dragusanu si Alex Bodi s-au logodit!", este concluzia la care au ajuns apropiatii si fanii celor doi, dupa ce au vazut imaginea graitoare postata de fosta prezentatoare TV recent. Ea a facut public un selfie in care poarta o superba bijuterie pe inelarul de la mana stanga, dar si un mesaj in care dezvaluie marea schimbare din viata sa. Fericita decizie luata de cei doi vine la doar cateva zile dupa ce ei pusesera punct povestii lor de iubire, iar afaceristul chiar a facut declaratii transante, excluzand impacarea.

In varsta de 37 de ani, Bianca Dragusanu a fost ceruta de sotie de Alex Bodi, care i-a oferit un inel de logodna spectaculos. La scurt timp de la momentul care i-a emotionat pe amandoi, vedeta s-a fotografiat intr-o pozitie in care si-a etalat inelul de logodna, care se pare ca este la fel cu cerceii pe care ea ii purta. "30.07 This day can change my life (n.r. Aceasta zi poate sa imi schimbe viata) #blessed #loved #love" este mesajul pe care l-a scris fosta prezentatoare in dreptul imaginii de mai jos. Desi nu i-a notat numele barbatului iubit, cu totii au recunoscut amanuntul care reprezinta faptul ca ea si Alex Bodi s-au impacat… este vorba hashtag-ul: “AB”, pe care l-a folosit aproape intotdeauna atunci cand facea publice fotografii cu extravagantul afacerist. Inelul de logodna ar fi costat aproape 10.000 de euro, potrivit spynews.ro. Pe Insta Story, vedeta a facut publice imagini cu mai multe baloane colorate in forma de inima, pe care le-a gasit legate la usa apartamentului luxos pe care-l detine si pe care l-a cumparat in urma cu cativa ani cu aproape 400.000 de euro.

