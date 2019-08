Bianca Dragusanu si Alex Bodi, surprinsi intr-o ipostaza tandra

Bianca Dragusanu a postat pe contul de socializare o imagine, in care apare alaturi de sotul ei, intr-o ipostaza tandra, asa cum rar au fost vazuti pana acum.

Bianca si Alex Bodi s-au casatorit civil in urma cu doar cateva zile, intr-un cadru restrans.

„Eu in ultimul an, asa m-am simtit, sunt foarte fericita ca am facut acest lucru si amandoi simtim…nu am cuvinte sa exprim. Nici macar parintii nostri nu au stiut, ne-am dorit sa fie un eveniment foarte restrans si amandoi ne-am dorit sa nu se afle public, dar asta este. O sa afle mama acum si de la voi si parintii lui.

Prietenii nostri care ne-au ajutat sa indeplinim toate… (martori, n.r.). A fost discutata de mai multa vreme (cununia, n.r.). Nu stiu…(nunta, n.r.). Suntem casatoriti. Eu ma imbrac in fiecare zi in rochie de mireasa. Acum mergem sa luam masa la restaurant si apoi mergem la sala”, a spus Bianca Dragusanu la scurt timp dupa ce a iesit de la Starea Civila, pentru Antena Stars, potrivit Spynews.

