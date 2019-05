Bianca Dragusanu si Victor Slav, din nou impreuna?

victorslavsibiancadragusanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Soc in lumea showbiz-ului din Romania. Victor Slav si Bianca Dragusanu sunt din nou impreuna. Reporterii de la spynews.ro au surprins primele imagini cu cei doi in compania fiicei pe care acestia o au impreuna, Sofia. Bianca Dragusanu a confirmat, acum ceva timp, despartirea de Alex Bodi. Surpriza mare in lumea mondena a Romaniei, Bianca Dragusanu s-a impact cu Victor Slav? Acestia au petrecut exact ca o familie in toata regula! Fanii nu ar putea spune ca cei doi nu mai formeaza un cuplu. S-au impacat, sau doar au facut acest lucru de dragul copilului pe care acestia il au impreuna. Nimeni nu poate infirma, sau confirma ce se petrece cu cei doi, dar imaginile vorbesc de la sine. ...