Bianca Dragusanu vrea sa devina din nou mama. Vedeta a dat vestea la TV: „Intr-o luna”

Bianca Dragusanu mama a doua oara

Bianca Dragusanu nu s-a mai ferit si a recunoscut ca isi doreste sa devina pentru a doua oara mama. Ea chiar a facut o gluma si i-a indus pe toti in eroare cum ca acum ar fi insarcinata.

Prezenta intr-o emisiune TV, Bianca Dragusanu s-a afisat intr-o rochie mulata, care ii vine perfect pe trupul bine lucrat in sala de fitness. A recunoscut ca isi mai doreste copii, desi stie ca este foarte greu. Vedeta si-a revenit rapid dupa prima sarcina, pentru ca la trei zile dupa ce a nascut deja incepuse sa lucreze.

Iata ca acum se tine de glume si a anuntat ca ar fi insarcinata.

„In direct, am o exclusivitate! Intr-o luna o sa fiu gravida”, a spus Bianca Dragusanu. Dupa ce toti cei din platou si-au aratat uimirea si se pregateau sa o felicite, blondina a declarat ca este vorba de o gluma.

„Am glumit, stati linistiti”, a incheiat Bianca Dragusanu, razand.

In trecut, Alex Bodi, actualul ei iubit, a vorbit si el despre un copil impreuna: Este o relatie normala. Nu putem sa o vedem diferit. Amandoi (n.r. cine a facut primul pas). Datorita unui barbat este sa cucereasca. Acum, vede el daca reuseste. (…) Bine, au vorbit mult (n.r. Bianca cu copiii lui). Da, am coincis cateva ore (n.r. el cu Sofia). Chiar s-au inteles bine. Biancai ii plac copiii, n-ar avea de ce sa nu se inteleaga. (…) E prea devreme (n.r. sa faca un copil)', a spus Alex Bodi pentru Antena Stars.

Bianca Dragusanu nu crede in depresia postnatala: 'Exista pretexte ca sa nu faci nimic'

Bianca Dragusanu a atins un subiect sensibil pentru multe mamici si s-au iscat mutle controverse, dupa ce vedeta a facut cateva declaratii neasteptate. Fosta sotie a lui Victor Slav nu crede in depresia postnatala si a marturisit ca ea nu a trecut prin asa ceva.

