Bianca Dragusanu vrea zeci de mii de euro pentru a fi filmata la nunta

Bianca Dragusanu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bianca Dragusanu s-a cununat civil cu Alex Bodi, in urma cu o luna. Cei doi au facut totul in secret, mai ales ca nici mama vedetei tv nu a stiut ca fiica ei se marita a doua oara. Bianca Dragusanu vrea sa isi vanda nunta cu Alex Bodi pe bani grei. Cat cere blondina Acum, Bianca si Alex se pregatesc de ceremonia religioasa. Potrivit Libertatea, fosta prezentatoare tv vrea sa isi vanda nunta televiziunilor si a stabilit chiar si un pret, care nu este deloc de neglijat. Bianca Dragusanu are pretentii financiare uriase, mai mari decat la nunta cu Victor Slav. La vremea respectiva, Bianca a incasat 10.000 de euro impreuna cu Slav. Acum a ridicat stafeta la nunta cu Alex Bodi. Pentru ceremonia de la bis ...