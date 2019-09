Bianca, facuta praf de Catalin Botezatu la „Bravo, ai Stil”: „Esti penibila!”

Bianca a fost criticata dur pentru tinuta ei, juratii de la “Bravo, ai stil!“ au fost dezmagiti de felul cum s-a prezentat blondina in emisiunea de joi seara. Catalin Botezatu nu a avut deloc mila si a facut-o praf.

„Fas cu catifea si cu lac e ceva sinistru. Ai ars si niste strasuri penibile. Puloverul, si ala are pietre. Cum sa vii in halul asta? Esti penibila. Nimic nu imi place. E o kitschosenie. Pacat de frumusetea ta!”, a spus si Catalin Botezatu.

„Esti atat de frumoasa cand te imbraci frumos”, a spus Andreea Banica despre tinuta Biancai inainte sa-i spuna ca s-a uratit. „Bianca, pe dedesubtul acestui sac nenorocit, ce ai? Arati ca si cum capatana este cortul si deasupra e sacul de dormit”, a spus Raluca Badulescu.

Niciunul dintre cei jurati nu a fost impresionati de tinuta Biancai. „E o arta ce fac eu”, a spus concurenta mandra de tinuta ei.

Bianca, scandal cu Nadina

Nadina i-a spus Biancai in culise sa nu mai minta. „Noi suntem niste prosti si ea e desteapta! Hai, ma!”, spunea Bianca suparata. „Bianca minte foarte mult. Face afirmatii neadevarate”, a spus Nadina in emisiune.

„Aveam o caserola in mana si ea m-a impins si s-a crapat caserola”, a povestit Bianca. Nadina a prezentat o alta versiune a evenimentelor: „S-a intamplat, dar nu am intrat in ea. Minte ca am intrat agresiv in ea. Cand eu am stat sa imi fac parul, Bianca a venit foarte puternic in mine in timp ce ma incaltam si eu nu am zis nimic. Eu nu sunt ca ea. Altceva nu am ce sa spun. Ea ma acuza pe mine pentru ca ea stie ca ar face asa ceva”, a spus ea.

„Tinuta ta este indecisa, ai o salopeta sport, o geanta foarte eleganta cu acele pietre, imi dau seama ca ai inteles sa o asortezi cu detaliile de la maneca. Nu imi place nici parul afro. Practic, tinuta de astazi nu imi place absolut deloc”, a spus Nadina despre tinuta Biancai.

