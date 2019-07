Bianca, vedeta de pe Instagram ucisa de iubitul ei! Avea doar 21 ani 

Bianca Devins google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O vedeta pe Instagram a fost ucisa de iubitul sau, pe care il cunoscuse in urma cu cateva luni tot pe reteaua de socializare. Individul aproape a decapitat-o apoi a sunat la numarul de urgenta amenintand ca se va sinucide. Inainte insa a postat poze cu cadavrul fetei pe internet. Bianca Devins, de 21 de ani, a fost ucisa duminica, in Utica, New York. Un barbat a sunat la 112 si a marturisit ca a omorat-o si ca se va sinucide. Cand politistii au intrat in apartament, individul era injunghiat in gat, dar a supravietuit, arata CNN si Digi24. Tanara era cunoscuta pe retelele de socializare in special in SUA. Politistii au vazut apoi smocuri de par brunet in incapere, iar barbatul, identificat dre ...