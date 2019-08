"Albinele Baltice" (Baltic Bees), piloţii Luca Bertossio şi Jurgis Kairys, precum şi acrobaţiile de senzaţie efectuate de către comandantul şi pilotul instructor Adrian Preda la manşa aeronavei de pasageri Airbus A318 se anunţă a fi vedetele ediţiei cu numărul 19 a reprezentaţiei aeriene Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition - BIAS 2019, ce are loc sâmbătă pe Aeroportul Băneasa din Capitală. Evenimentul de la Bucureşti este organizat de Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB), Romaero, Forţele Aeriene Române, Aeroclubul României, Romatsa şi Şcoala Superioară de Aviaţiei Civilă. Pe durata show-ului aviatic, spectacolul aerian va fi deschis de către aşii Aeroclubului României - Hawks of Romania, White Wings, alături de paraşutiştii formaţiei Blue Wings. Hawks of Romania evoluează cu cinci avioane Extra 300, în timp ce White Wings este formaţia de două planoare, care a făcut senzaţie în cadrul concursurilor internaţionale. În acelaşi timp, paraşutiştii Blue Wings vor încânta publicul de la BIAS 2019 prin desfăşurarea în aer a drapelului tricolor de 400 mp. În plus, spectatorii vor asista la evoluţii inedite de acrobaţie individuală, realizate cu aeronave Zlin 50, Extra 300 şi IAR 35. Spectacolul va mai beneficia de prezenţa Forţelor Aeriene Române, al căror program va cuprinde manevre de maximă dificultate şi numeroase elemente dificile de zbor, realizate cu aeronave militare. Potrivit organizatorilor, aeronava NATO Awacs E-3A, din cadrul Forţei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie şi Control (NATO Airborne Early Warning & Control Force - NAEW&C) cu baza permanentă la Geilenkirchen (Germania), revine la show-ul aviatic din Capitala României. Aparatul are ca sarcină supravegherea spaţiului aerian, dar şi coordonarea tuturor celorlalte avioane aliate în diverse misiuni, transmiţând informaţii în timp real. Baltic Bees ajung pe "scena aeriană" a BIAS 2019 cu manevre artistice de maximă dificultate. Echipa letonă de piloţi acrobaţi a fost creată în anul 2008 din dorinţa de a participa la spectacolele aviatice internaţionale, la expoziţii şi sărbători aviatice şi pentru a promova talentul în domeniu al letonilor. Manevrele aeriene atât individuale, cât şi de grup ale Baltic Bees sunt realizate cu aeronave militare. Echipajul Baltic Bees este format din şase piloţi experimentaţi, având la activ mii de ore de zbor. Liderul echipei este Artyom Soloduha, un tânăr pilot cu 700 de ore de zbor la activ, a cărui porecla este Maverick. Manevra de zbor preferată este 'crazy bee'. Cel mai experimentat membru al echipei este Valery Sobolev, pilot instructor cu 3.500 de ore de zbor la activ, iar porecla sa este 'God Father'. Schema preferată de zbor este 'bell'. Echipajul este completat de Igor Yudkin "Major", cu 2.200 ore de zbor, Anatoly Perekriostov "Maestro", pilot cu 3.100 ore de zbor, Alexander Zarinsh "Smoke", cu 2.200 ore de zbor şi cel mai nou membru al echipei, Alessandro Scorrano, pilot cu 1.500 ore de zbor. În cadrul BIAS 2019, Baltic Bees vor evolua cu şase aeronave L-39C Albatros, folosite în principal de forţele aeriene europene. Unul dintre invitaţii speciali ai evenimentului aviatic de la Bucureşti este Luca Bertossio, în vârsta de 27 de ani, campion mondial la planorism şi cel mai tânăr câştigător al competiţie Glider Aerobatics. Cu o experienţă de peste 3.500 de zboruri cu planoarele Swift S1, MDM Fox, ASK21 şi IS28B2, italianul deţine inclusiv licenţa de pilot de linie. Tot la nivel individual, organizatorii BIAS 2019 îl aduc la start, pentru a 19-a oară consecutiv, pe Jurgis Kairys, legendă a acrobaţiilor aeriene. De asemenea, pe lista invitaţilor se află Valer Novac, supranumit "tăticul elicopterelor' din România, şi care transformă modelul Ka-26 utilitar într-un elicopter de acrobaţie. Novac va zbura la firul ierbii, întoarce aparatul brusc la 180 de grade, cu o precizie spectaculoasă. Unul dintre momentele speciale din cadrul show-ului aviatic este prezentat de Tarom. Individual sau însoţită de avioane militare F16, aeronava Airbus A318 se va transforma într-un aparat de acrobaţie, având-ul la manşă pe comandantul şi pilotul instructor, Adrian Preda. Forţele Aeriene ale Ungariei, aeronavele AWACS (Airborne Warning and Control System), aflate sub comanda NATO şi care fac parte din sistemul Alianţei Nord Atlantice de avertizare timpurie, Aeroclubul Galeb, originar din Belgrad, precum şi Aero L-29 Delfin din Slovacia sunt alte atracţii programate pentru spectacolul BIAS 2019. Ediţia a XI-a ediţie a BIAS este dedicată, în acest an, celebrării a 50 de ani de activitate aeronautică civilă a Aeroportului Internaţional "Henri Coandă" Bucureşti şi 15 ani de la aderarea României la NATO. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Badea, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Anda Badea)