Biblioteca emotiilor” la Colegiul National „Emil Racovita”

Cum am putea controla ceva ce isi pune amprenta pe sufletul nostru? Este explicabil un asemenea fenomen? Activarea vegetativa contribuie la diferentiarea emotiilor? Care este rolul starilor emotionale? Toate aceste intrebari, dar si altele, pot capata un raspuns pe 23 mai, la ora 14:15, la Colegiul National „Emil Racovita", in cadrul unei inedite editii a proiectului „Biblioteca vie", care se va numi „Biblioteca emotiilor". Organizatorii evenimentului, alaturi de invitatii lor, isi propun sa abordeze tema emotiilor. La mese, elevii se vor intalni cu Teama, Rusinea, Singuratatea, Furia, Bucuria si Tristetea. Activitatea se va desfasura in spatiul prim ...