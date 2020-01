Biblioteca Naționala da noi detalii despre cheful de Revelion: 'Nu a fost vorba de o vandalizare'

Biblioteca Națională a României răspunde acuzațiilor legate de organizarea Revelionului: Evenimentul nu a afectat în niciun fel activitatea bibliotecii. (...) Nu a fost niciodată vorba de o vandalizare, anunță MEDIAFAX.

”În urma apariției în spațiul public a unor informații conform cărora la sediul Bibliotecii Naționale a României a fost organizată, în noaptea dintre ani, o petrecere în urma căreia spațiile și mobilierul instituției au fost afectate, dorim să precizăm următoarele: În noaptea dintre ani, la sediul Bibliotecii Naționale a României a fost organizat un concert în cadrul căruia au evoluat artiști români cunoscuți în rândul publicului larg. Evenimentul s-a desfășurat în baza unui contract de prestări servicii, încheiat în conformitate cu legislația în vigoare, cu Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii și cu Ordinul de Ministru prin care au fost stabilite tarifele practicate de Bibliotecă în astfel de situații. Prin contractul de prestări-servicii, organizatorul concertului are obligaţia să asigure logistica necesară, să suporte serviciul de organizare pe toată perioada desfăşurării evenimentului, utilităţile şi 5% din valoarea biletelor vândute. Toate tarifele sunt postate pe site-ul bibliotecii şi pot fi consultate”, se arată în comunicatul Bibliotecii Naționale.

Evenimentul ”a avut loc în afara programului de funcționare al Bibliotecii (inclusiv amenajarea și debarasarea spațiului), la parterul și mezaninul instituției (spațiile libere), perimetrul fiind atent securizat și monitorizat pe tot parcursul evenimentului. Precizăm că spațiile alocate nu se află în proximitatea depozitelor și a sălilor de lectură. Prin urmare, evenimentul nu a afectat în niciun fel activitatea de bază a bibliotecii, programul de studiu al utilizatorilor și nici patrimoniul instituției. Biblioteca Națională a României a rămas deschisă publicului care a putut studia atât în spațiile libere, cât și în sălile de lectură inclusiv în perioada 30-31 decembrie, până la ora 18.00, în timp ce alte instituții de profil au fost complet închise în perioada sărbătorilor de iarnă”, au explicat reprezentanții instituției.

Potrivit mesajului dat publicității de bibliotecă, ”la încheierea contractului, au fost luate toate măsurile necesare în vederea asigurării securității colecțiilor și a participanților la eveniment, fiind stabilite inclusiv responsabilitățile în cazul nefericit al unor eventuale pagube produse în spațiul pus la dispoziție prin contract. În ciuda imaginilor care au apărut în presă și pe rețelele de socializare (imagini surprinse după eveniment, în timp ce se făcea curățenie), menționăm că spațiul și mobilierul Bibliotecii nu au fost afectate în niciun fel în urma evenimentului sus menționat, mobilierul din filmare aparținând organizatorului. Nu a fost niciodată vorba de o vandalizare, participanții la eveniment s-au manifestat decent, iar organizatorul a asigurat debarasarea și curățenia în spațiu în cel mai scurt timp”.

”În ceea ce privește oportunitatea organizării unui astfel de eveniment în cadrul Bibliotecii Naționale, în condițiile în care alte probleme ar trebui să facă obiectul preocupărilor noastre, precizăm că Legea 334/09.12.2014, articolul 12, alineatul (3) stipulează următoarele: «Biblioteca Naţională a României este instituţie publică finanţată din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional». Prin urmare, în vederea desfășurării adecvate a funcțiilor și atribuțiilor Bibliotecii Naționale prevăzute de lege, cât și în vederea îmbunătățirii serviciilor destinate publicului, în condițiile alocației bugetare insuficiente în raport cu nevoile instituționale, devine din ce în ce mai necesară obținerea de venituri proprii, cu respectarea legislației în vigoare, a regulamentelor interne și în condițiile tarifare aprobate de ordonatorul de credite. Evenimentul pus în discuție a fost organizat conform articolului 9, litera x) din Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii Naționale a României, aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2852/09.12.2014 și modificat prin Ordinul 2031/15.01.2019, care stipulează că Biblioteca Națională a României «organizează evenimente cultural-artistice, științifice și profesionale în spațiile expoziționale și în sălile de conferință în regim de prestări servicii, în condițiile tarifare aprobate de Ministerul Culturii și Identității Naționale»”, arată reprezentanții bibliotecii care explică faptul că ”astfel de evenimente sunt organizate și de alte instituții de cultură din țara noastră (Teatrul Național, Opera Națională, Palatele Brâncovenești, Palatul Parlamentului), precum și de instituții culturale și biblioteci din întreaga lume. Un exemplu în acest sens este cel al Bibliotecii Naționale a Austriei care organizează, în celebra Sală Augustina, nunți sau petreceri private. Acest lucru se întâmplă atât din nevoia de a apropia instituțiile de cultură de publicul larg, dar și pentru că aceste instituții au înțeles necesitatea de a-și finanța parțial activitatea și din fonduri extrabugetare, nu doar din alocația de la bugetul de stat. Evident că toate aceste evenimente sau activități au loc fără a pune în pericol funcțiile tradiționale ale biblioteciilor sau integritatea colecțiilor de documente”.

”Pentru că suntem profund interesați și determinați să atragem un public din ce în ce mai diversificat către bibliotecă și mai departe către lectură, participanții la acest eveniment, chiar dacă nu au avut acces la spațiile destinate colecțiilor bibliotecii, au avut totuși șansa de a afla câte ceva din lucrurile minunate pe care le face Biblioteca Națională pentru promovarea patrimoniului cultural, prin distribuirea, în timpul evenimentului, a unor albume realizate de bibliotecă în anul 2019. Speram ca astfel să le fi trezit curiozitatea și unii dintre participanții la eveniment să ne treacă pragul și cu alte ocazii și poate chiar să devină utilizatori activi ai bibliotecii. Biblioteca Națională a României dorește să fie deschisă tuturor categoriilor de public, să atragă noi tipuri de utilizatori, în acord cu tendințele înregistrate la nivel mondial, fără a face însă rabat de la funcția sa patrimonială primordială. De-a lungul timpului, Biblioteca Națională a României a organizat evenimente culturale și profesionale de înaltă ținută: conferințe sau dezbateri științifice și profesionale, târguri de carte, expoziții și lansări ale unor albume care pun în valoare documente de patrimoniu deținute în colecțiile sale. Totodata, având în vedere poziția avantajoasă a sediului instituției noastre și spațiile libere generoase de care beneficiază, ne propunem, ca în viitorul apropiat, să devenim o instituție reper în peisajul cultural bucureștean, în același timp, acționând, la nivel național, prin demararea unor programe și campanii de stimulare a lecturii, ca principală activitate pe care trebuie s-o promoveze bibliotecile din toată țara”, se arată în textul dat publicității de Biblioteca Națională a României.

Bogdan Gheorghiu, ministrul culturii, a vorbit luni despre verificarea Bibliotecii Naționale în urma imaginilor date publicității după Revelionul găzduit de instituție: ”Am extins controlul pe o perioadă mai mare (...) Am avut informații că au mai avut loc evenimente nocturne”.

”Am luat decizia de a extinde perioada de control de la 16 decembrie până la 1 ianuarie pentru că am avut informații că au mai avut loc evenimente nocturne și în a doua parte a lunii decembrie și de aceea vreau să verific aceste informații”, a explicat Bogdan Gheorghiu.

Bogdan Gheorghiu afirmă că extinderea perioadei vizate de control urmărește obținerea unei imagini de ansamblu asupra activităților găzduite de Biblioteca Națională: ”Rolul meu ca ministru este să nu iau o decizie... Ce am văzut noi poate fi o fază contextuală. De aceea vreau să am o imagine rotundă. De aceea am extins controlul pe o perioadă mai mare, pentru a avea o imagine de ansamblu. În momentul în care acest raport pe care eu l-am cerut să fie amănunțit va fi gata, abia atunci pot lua o decizie în cunoștință de cauză, inclusiv dacă va fi vorba de eventuale sancțiuni”.

Deputatul USR Iulian Bulai scria într-un mesaj publicat pe Facebook faptul că sala Atrium a Bibliotecii Naţionale din Bucureşti a rămas "plină de mizerie, vandalizată, practic, după Revelion". Sub titulatura "Revelion în Bibliotecă", petrecerea a inclus un concert susţinut de Delia.

"'O locație autentică' pentru petrecerea Revelionului. Plină de mizerie, vandalizată, practic, după Revelion. Nu mi-am imaginat niciodată că Biblioteca Națională a României, care-și împarte sediul cu Ministerul Culturii, e o 'locație autentică' pentru 'un revelion de poveste', cu Delia et co. Promovat pe Facebook ca fiind organizat nu se știe de cine - poate de Biblioteca Națională însăși, deși ultima dată când am verificat, nu ăsta era obiectul ei de activitate. În obiectul de activitate nu scrie deloc, dar deloc!, că BNR se ocupă de chermeze. Nici că face viței la proțap pe scările Ministerului, de Ziua Națională, pe muzică de nuntă. Nici că noaptea, când nu e revelion, Biblioteca are program de discotecă în Sala Atrium, cu sute de oameni înghesuiți, care beau pe rupte", a scris deputatul USR.

Corpul de Control al ministrului Culturii va verifica dacă au fost respectate procedurile privind organizarea petrecerii de Revelion la Biblioteca Naţională a României.

Bogdan Gheorghiu a explicat, duminică, pentru MEDIAFAX că luni dimineaţă va elabora ordinul de ministru cu începere imediată, astfel încât reprezentanții ministerului "să poată demara exact de mâine controlul".

"În general, deplasarea la faţa locului şi constatarea durează o săptămână, iar cealaltă parte legată de documentaţie durează 30 de zile", a mai spus acesta. "Mi-au promis că se vor mişca mai repede şi atunci, bazându-mă pe promisiunea lor, sper să mă încadrez după 15 ianuarie să fac şi public raportul".

"Controlul are două componente, una e deplasarea la faţa locului, să vadă acolo, şi, doi, verificarea tuturor hârtiilor. Pe mine mă interesează foarte mult să văd exact ce contracte s-au semnat, în ce măsură respectă regulamentul de funcţionare interior", a mai spus ministrul Culturii pentru MEDIAFAX.

Rugat să ofere un punct de vedere privind scandalul declanșat în spațiul public de eveniment, ministrul Culturii a declarat că nu dorește să se antepronunțe: "Eu aştept rezultatul controlului şi îl voi face public, cel mai probabil după 15 ianuarie".

"E foarte important de verificat şi procedura, tot. E un ordin de ministru în baza căruia se pot organiza astfel de evenimente, există posibilitatea de a se face venituri proprii, dar, sigur că, în urma acestui scandal, trebuie să verificăm exact dacă s-a respectat ora, dacă evenimentul se integrează în ceea ce înseamnă exigențe legat de ce se poate sau nu în instituţiile de cultură şi aşa mai departe", a mai spus Bogdan Gheorghiu.

De cealaltă parte, Carmen Mihaiu, managerul Bibliotecii Naționale a României, a declarat, duminică, pentru MEDIAFAX, că nu a fost oficial informată despre verificarea care va fi demarată, dar că i se pare firesc.

"Oficial nu am fost informată. Dar probabil că urmează luni, mi se pare firesc. Domnul ministru a anunțat public și probabil luni dimineața se vor întâmpla lucrurile afirmate", a declarat Carmen Mihaiu.

Întrebată de MEDIAFAX dacă au fost respectate procedurile, aceasta a răspuns afirmativ: "Da, eu am respectat Legea bibliotecilor care spune foarte clar la Biblioteca Națională că este o biblioteca care este finanțată din venituri proprii și de la bugetul statului. În primul rând din venituri. Apoi am respectat regulamentul de organizare și funcționare, care, la fel, îmi permite să fac evenimente, și un ordin de ministru care stabilește exact tarifele".

Întrebată despre criteriile care trebuie să fie luate în considerare în alegerea acestor evenimente, Mihaiu a spus că acestea trebuie să fie "civilizate și sigur să respecte o anumită decență". "Sigur sunt cele culturale, artistice, științifice, profesionale, expoziții dezbateri, iar acest eveniment a fost privit ca un concert de muzică pop, am vrut să atragem tinerii și o categorie de vârstă de până în 40 de ani și nu ni s-a părut nimic nepotrivit", a explicat managerul Bibliotecii Naţionale.

Despre imaginile publicate de Bulai, Mihaiu a spus că au fost post-eveniment, când se făcea curăţenie: "Mobilierul nu era al Bibliotecii Naționale, de altfel, Biblioteca Națională nu are acest tip mobilier".

"Imaginile sunt furnizate din interior, deci ele trebuiau aduse la cunoștința mea dacă era o problemă, Nimeni nu m-a contactat din Ministerul Culturii. Eu am fost să mă asigur că lucrurile intră în normal, se face curat, eu am filmat cu telefonul încă de pe 3 (ianuarie, n.r.) și mobilierul nu mai era", a mai spus Mihaiu, care a mai precizat că petrecerea a avut loc într-o perioadă în care biblioteca a fost închisă publicului. De altfel, instituţia îşi va relua programul cu publicul luni.

"Evenimentul s-a întâmplat când Biblioteca nu mai avea public, nu am afectat misiunea Bibliotecii, evenimentul a fost închis, nu aveam public în acel moment și este normal să nu fie", a subliniat aceasta.

De asemenea, Mihaiu a spus că patrimoniul Bibliotecii nu este afectat de astfel de evenimente: "Nu există depozite nici la parter, nici la mezanin unde a avut loc evenimentul concert Delia, nu. Depozitele încep de la etajele 3, 5, 6, colecțiile speciale sunt în depozite cu control acces, noi nu facem evenimente și să periclităm patrimoniul, în niciun caz".

Întrebată de MEDIAFAX care sunt motivele pentru care un astfel de eveniment organizat de Biblioteca Naţională a ieşit în evidenţă, în condiţiile în care şi alte instituţii din subordinea Ministerului Culturii, precum Opera Naţională şi Teatrul Naţional Bucureşti, găzduiesc petreceri de Revelion, Mihaiu a răspuns că motivul este unul intern.

"Eu am încercat să deschid Biblioteca, sunt primul manager după nouă ani cu concurs, nu mai există interimat, eu vreau să fac reorganizare. De altfel, această reorganizare există ca obligație în contractul meu de management, mi-am asumat reorganizarea, eu am trimis noul ROF propus și organigrama la Ministerul Culturii, sigur că reorganizarea nu convine șefilor și anumitor directori din Biblioteca Națională, pentru că eu voi face această reorganizare care sigur va lovi în comoditatea multora care s-au obișnuit de nouă ani de zile să existe interimate și cum nu le convine ceva să dea jos directorul. Despre acest lucru este vorba, de fapt, se vrea capul meu în acest moment", a spus aceasta.

"Vor cădea câteva capete prin această reorganizare. Biblioteca Națională este cu prelucrarea cărților undeva în 2016 și este firesc să iau măsuri pentru a mări ritmul și ca Biblioteca Națională să ajungă acolo unde trebuie, iar publicul să aibă acces la cărți așa cum se așteaptă de la o Bibliotecă Națională. Iar eu mi-am propus aceste obiective și sigur că nu convin. Da, trebuie să muncim, despre asta este vorba, trebuie să muncim mai mult și să fim mai responsabili", a adăugat aceasta.

"Deranjează foarte mult acest restaurant care este normal să existe într-o instituție, accesul se face din afara institiției, nu din interior, Dar acest spațiu a fost prevăzut încă din construcție ca restaurant Eu nu am făcut altceva decât să închiriez și să aduc venituri instituției. Iar restaurantul este civilizat. Și e normal ca publicul și cetățenii Bucureștiului... de ce să stea un spațiu gol sau și Biblioteca Națională să stea goală, un spațiu imens. Se pot întâmpla evenimente", a spus Mihaiu, care a dat ca exemplu un concert al Patriarhiei organizat în urmă cu câteva săptămâni, ce a avut peste 3.000 de participanţi.

"E normal să dau comunității această instituție și să se întâmple evenimente, iar atunci când Biblioteca Naţională poate să aducă venituri și să îi fie mai bine, de ce nu. Atât timp cât nu este afectat publicul", a mai spus managerul Bibliotecii Naţionale.