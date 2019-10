Biciclete potrivite pentru oras

In timp ce in cazul masinilor situatia s-a schimbat de la o epoca la alta, in prezent fiind pus accentul pe poluare cat mai mica si pe faptul ca rezervele de combustibili fosili sunt in scadere, bicicletele au ramas la fel de utile si de acesibile. Ba chiar o alegere mult mai buna in orasele si zonele aglomerate.