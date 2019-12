Un barbat cu sotia lui, acasa.

Barbatul, in prima seara: – N-ai vrea, nevasta, sa ne jucam de-a Big Brother?

Sotia: – Stii, sunt obosita, azi am stat la servici toata ziua… poate maine…

Barbatul, a doua seara: – Ce zici, ne jucam de-a Big Brother?

Sotia: – Stii, azi am facut mancare, am adus copii de la scoala…sunt obosita…hai s-o lasam pe maine.

Barbatul, a treia seara: – Ei, ce zici…azi ne jucam de-a Big Brother?

Femeia: – Ok…azi ne jucam..

Barbatul : AI 3 MINUTE SA PARASESTI CASA…

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.