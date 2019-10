România are, în prezent, aproximativ 7 milioane de angajaţi şi 4,9 milioane de pensionari iar şomajul este la un nivel minim istoric, a arătat ministrul interimar al Muncii, Marius Budăi, miercuri, în conferinţa de bilanţ. Potrivit ministrului, salariul mediu brut este astăzi de 5.127 de lei şi în sistemul Revisal sunt înscrise 6.465.354 contracte de The post Bilanț la Ministerul Muncii: Avem 7 milioane de angajați și aproximativ 5 milioane de pensionari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.