Bilanț la Transporturi. 315 km autostrazi, recepționate pana la sfarșitul anului: Rașnov-Cristian, Sebeș-Tuda, varianta ocolitoare Bacau

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, marți, că, anul acesta, vor fi modernizați și recepționați 315 km din reţeaua de drumuri naţionale, autostrăzi şi variante ocolitoare. "Până la finalul anului, ne propunem să recepţionăm încă 43 de km de autostradă. Aici intră Sebeş-Turda, lotul 1, varianta ocolitoare Bacău, cei 17 km în regim de autostradă