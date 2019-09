Bilanț TRAGIC in Bahamas - Uraganul Dorian a lasat zeci de morți in urma sa. Pericolul nu a trecut - unde se indreapta ciclonul

Uraganul Dorian a provocat moartea a cel puţin 20 de persoane şi pagube greu de imaginat în insulele din Bahamas pe care le-a devastat înainte de a se îndrepta spre coasta de sud-est a Statelor Unite, relatează joi AFP, conform agerpres.ro.

Ministrul sănătăţii din Bahamas a declarat miercuri seară presei locale şi americane că bilanţul deceselor a crescut de la 7 la 20 şi că este posibil să se agraveze. ''Operaţiunile de salvare şi de căutare în casele inundate tocmai au început", a indicat el la un post de radio din Bahamas.Bilanţul a fost confirmat, în cadrul unei conferinţe de presă, de premierul din Bahamas, Hubert Minnis.Cele mai afectate au fost insulele Abaco şi Grand Bahama.Peste tot în arhipelag, frica era palpabilă. "Nu am nicio veste de la cinci dintre cele 14 persoane care lucrează pentru mine", a declarat pentru AFP Robert Neher, proprietarul unei colibe de pescuit din extremitatea estică a Grand Bahama. ''Aceşti oameni nu au nimic, niciunul dintre ei nu are asigurare'', a adăugat el.Dorian a lovit duminică arhipelagul cu forţa unui uragan de categoria 5 şi a staţionat deasupra Bahamas o perioadă lungă, însoţit de rafale puternice de vânt şi precipitaţii în cantităţi de până la 76 de centimetri.

"Am văzut o mulţime de oameni care se luptă pentru hrană", a relatat pentru AFP Larry Lewis din Freeport. ''Majoritatea şi-au pierdut toate hainele, au doar ceea ce poartă pe ei'', a adăugat el.



Marsh Harbour, principalul oraş din insulele Abaco, a fost distrus în proporţie de 60%, potrivit premierului. Aeroportul era sub apă, iar întreaga zonă arăta ca un lac.



Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a exprimat condoleanţe şi a anunţat că SUA vor oferi tot sprijinul necesar populaţiei din Bahamas.



Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) a estimat miercuri seară că aproximativ 70.000 de oameni au nevoie de ''ajutor imediat'' în zona insulelor Abaco şi Grand Bahama. Subsecretarul general al ONU pentru afaceri umanitare, Mark Lowcock, care s-a deplasat în capitala Bahamas, Nassau, unde a avut o întrevedere cu premierul Minnis, a declarat că organizaţia a deblocat 1 milion de dolari din fondurile de urgenţă pentru a oferi primul ajutor celor afectaţi.



''Uragan haotic''



De la categoria 5, maximă, uraganul a fost retrogradat la categoria 2, însă meteorologii americani au anunţat miercuri seară că ciclonul a revenit la categoria 3.



Cu viteze ale vântului de până la 185 de kilometri la oră, Dorian se afla la ora 03:00 GMT la aproximativ 170 de kilometri sud de oraşul costier Charleston din statul Carolina de Sud şi se deplasa spre nord, cu aproximativ 11 kilometri la oră. Statul Florida ar fi scăpat de ameninţare, notează AFP.



"Este un uragan foarte haotic, foarte lent, foarte puternic", a afirmat Donald Trump miercuri. ''Dar suntem foarte bine pregătiţi'', a adăugat şeful statului.



Trump a făcut apel la populaţie să rămână vigilentă. ''Vă rog, nu lăsaţi garda jos. Pe măsură ce se îndreaptă spre coastă se pot întâmpla multe lucruri rele şi imprevizibile!", a transmis el pe Tweeter.



Mai multe regiuni din sud-estul Statelor Unite, unde locuiesc milioane de oameni, au fost plasate în stare de urgenţă şi au fost emise ordine obligatorii de evacuare pentru unele dintre acestea.



Centrul Naţional pentru Uragane (NHC), cu sediul la Miami, a emis avertizări privind creşterea nivelului apelor din aceste zone şi a amintit că situaţia poate deveni extrem de periculoasă.



Sub un cer cenuşiu, primăria Charleston, un oraş turistic din Carolina de Sud, la fel ca multe magazine şi case, avea geamurile sigilate cu panouri din lemn în aşteptarea furtunii, au constatat jurnalişti americani ai AFP.



Devastare în Bahamas



În Bahamas, distrugerile sunt imense, potrivit imaginilor aeriene cu insula Grand Abaco. Acoperişurile a sute de case au fost luate de rafalele de vânt, maşinile au fost scufundate, iar ambarcaţiunile au fost spulberate.



Pe aeroportul din Nassau, capitala ţării, elicopterele de salvare au decolat pentru a survola zonele devastate, în timp ce mai multe ambulanţe aşteptau să transporte răniţii la spitalele locale.



''Nu ne-a mai rămas nimic'', a povestit cu tristeţe Meghan Bootle, în vârstă de 21 de ani, studentă la Nassau, a cărei familie locuieşte în nordul Grand Abaco.



Crucea Roşie a indicat că este posibil ca 13.000 de case să fi fost deteriorate sau distruse.



Paza de Coastă americană şi Marina Britanică participă la operaţiunile de salvare.



Mai multe biserici au organizat colecte pentru sinistraţi în cartierul Coconut Grove din Miami, Florida. ''Elanul cu care se sare în ajutor şi generozitatea sunt geniale'', a spus Robert Neher, refugiat în Florida.