Bilanț TRAGIC in SUA: peste 2000 de morți și 120.000 de oameni infectați cu noul coronavirus

Poate mai mult decat oricand, suntem constienti cat de mult ne lipseste "afara", natura, aerul, cerul, mirosul primaverii. Dar toate acestea pot fi vazute si simtite daca scoatem capul pe geam mai des. Asta nu e interzis (daca nu stam la parter si nu vorbim de aproape cu vreun vecin care se intampla sa treaca pe la geamul nostru). Iar uneori puteam avea parte de adevarate surprize in aceste escapade cu nasul si ochii in afara casei.

Romania a trecut, in noaptea de sambata spre duminica, la ora de vara, ora 3.00 devenind ora 4.00, astfel ca 29 martie va fi cea mai scurta zi din acest an. Trecerea la ora de vara nu modifica mersul trenurilor in vigoare, a transmis CFR Calatori.