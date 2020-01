Bilanțul anului 2019 – PEDITEL 1791. Județul Cluj, pe primul loc in topul apelurilor catre medicii specialiști

La fiecare 5 minute medicul Peditel ajuta un copil

In anul 2019, Medicii PEDITEL 1791 au oferit asistenta medicala pediatrica, gratuit, non stop prin telefon pentru 65.511 copii din Romania si Diaspora . La fiecare 5 minute, un copil din Romania si Diaspora primeste asistenta medicale pediatrica, din partea echipei PEDITEL.

Anul trecut, media apelurilor pe zi a fost de 180, cel mai mare numar de apeluri fiind inregistrat in 19 ianuarie 2019, cu un total de 351 apeluri in 24 de ore.

Lunile cele mai aglomerate au fost ianuarie cu 7.835 apeluri si decembrie, cu 6.157 apeluri preluate. Tot in luna decembrie s-au inregistrat cele mai multe apeluri din Diaspora, din intregul an, 7,3%.

Numarul total de minute vorbite in 2019 este de 234.660,17, s-a vorbit la telefon continuu 3.911 ore, 45% din totalul celor 365 zile.

In lunile ianuarie, octombrie, noiembrie si decembrie, media apelurilor pe zi a fost de peste 220.

Medicii Peditel 1791 depun eforturi constante pentru ajutorarea cat mai multor parinti cu copii, cunoscut fiind disconfortul si panica pe care un parinte o resimte, mai ales cand nu are nicio alta alternativa, siguranta copilului fiind esentiala.

In topul apelurilor din tara judetul Cluj ocupa locul 1 (31% apeluri= 20.308) , urmat de Bucuresti + Ilfov- 26% apeluri= 17.033 , Constanta: 6%= 1.531 apeluri, Prahova, Timis, Iasi, Arges, Brasov, Sibiu -5% din apeluri= 1.275 apeluri.

Numarul total de apeluri din Diaspora este de 5% = 1275 apeluri , primele 4 tari din care parintii apeleaza fiind : Marea Britanie, Austira, Italia si Germania.

Principalele probleme medicale pentru care parintii apeleaza servicul Peditel sunt :

Febra: 22% apeluri

Varsaturi: 19%

Diaree: 17%

Raceala 16%

Tuse 13 %.

Din totalul apelurilor 71,6% s-au solutionat cu sfat medical aplicabil acasa in deplina siguranta pentru copil, doar 3% dintre apeluri fiind directionate catre serviciul unic 112, iar catre Unitatile de Primiri Urgente/ Camera de Garda 10,2% apeluri, iar catre consult de specialitate in maxim 48 de ore: 15,2%.

Peditel 1791 este un serviciu medical pediatric, gratuit, non-stop, prin telefon, initiat in 2014 de Fundatia Parinti din Romania. In cei 6 ani de functionare, medicii Peditel 1791 au oferit aisstenta medicala pediatrica prin telefon, gratuit, non stop pentru un numar de 224.972 parinti cu copii.

In cei 6 ani de functionare, Peditel si-a dovedit utilitatea si eficienta, timp de 4 ani avand o dublare a numarului de apeluri , in ultimii 2 ani, fiind intr-o continua crestere.

Mai jos evolutia apeluri:

2019: 65.511 apeluri – 180 apeluri/zi

2018: 62.277 apeluri,170 apeluri/zi

2017: 53.339 apeluri, 146 apeluri/zi

2016: 25.090 apeluri, 69 apeluri/zi

2015: 11.907 apeluri, 33 apeluri/ zi

2014: 6.848 apeluri, 19 apeluri/zi

Comparativ cu primul an de funcționare- 2014, numarul mediu de apeluri pe zi a crescut in 2019 de aproape 10 ori!

Conform recomandarilor internationale privind call centerele medicale, numarul maxim de apeluri in 24 ore este de 145, in ultimii 3 ani (2017-2019), PEDITEL a avut o incarcare de 120%, pe o linie de garda, deservita de un medic.

Durata medie a unui apel este de aproximativ 5 minute.

PEDITEL este un serviciu medical gratuit, pentru comunitate, sustinut din donatii, granturi si finantari nerambursabile si sponsorizari .

Donatii si sponsorizari se pot face accesand site-ul http://www.peditel.ro/doneaza/

Sfaturile acordate prin telefon de medicul de gardă sunt de intervenție rapidă, serviciul Peditel reușind în acest fel să rezolve telefonic cazurile care nu necesită prezentare la medic și, în consecință, să preia din presiunea exercitată pe Unitățile de Primiri Urgențe.

Peditel 1791este un call center pediatric care oferă sfaturi medicale în regim, non–stop, funcționează național și internațional, fiind o inițiativă comunitară a FUNDAȚIEI PĂRINȚI DIN ROMÂNIA.

Serviciul gratuit PEDITEL1791 este deservit de 15 medici specialiști/primari. Programul de lucru este structurat pe 3 ture și o gardă are 7/10 ore. Serviciul funcționează non stop, fiind deservit de 1 medic/tură sau gardă. Serviciul dispune de 26 de protocoale medicale, 1 centrală telefonică tip VOIP și 1 soft medical. Apelurile sunt preluate în ordinea cronologică a intrării în centrală.

Peditel 1791 se adresează oricărui părinte care dorește să obțină un sfat medical pentru afecțiuni fără risc vital pentru copilul său, NU pentru urgențe care se vor adresa 112 și Unităților de Primiri Urgențe.

PEDITEL 1791 este o inițiativă comunitară de implicare socială, implementată de către FUNDAȚIA PĂRINȚI DIN ROMÂNIA

Sfaturile acordate de medicul de gardă sunt sfaturi de intervenție rapidă. Peditel 1791 NU este o alternativă la 112.

Pentru a veni in sprijinul tuturor copiilor, Peditel se poate apela din toate rețelele fixe și mobile, de oriunde din lume, la numarul fix cu tarif normal +40377771111, sau național - apel cu tarif normal la 1791 în rețeaua: Vodafone, Orange, Telekom și apel gratuit în rețeaua Digi la *1791.

Fundația Părinți din România a fost înființată în anul 2005 ca un grup de inițiativă al părinților din Cluj, coagulați în jurul site-ului www.parinticlujeni.ro, cu scopul de a informa și a reprezenta clujenii cu copii, viitorii parinți, precum și pe toți cei interesați de problemele copiilor din județ. Din 2009,

grupul de părinți clujeni s-a transformat în Fundația Părinți Clujeni, care în 2012 a devenit Fundația Părinți din România. Misiunea fundației este de implicare în comunitate și capacitarea tuturor factorilor interesați: comunitate, autorităti, companii de a găsi soluții pentru o viață mai bună, prin valori ca: integritate, respect, empatie, responsabilitate și civism.

