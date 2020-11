Bilanțul de la Piatra Neamț urca la 11 victime. Un pacient transferat la Pașcani a murit luni dimineața

Bilanțul incendiului de la Piatra Neamț urcă la 11 morți după ce un pacient transferat la Pașcani a murit în cursul zilei de luni, anunță Antena3. 11 pacienți au murit în urma unui incendiu care a izbucnit sâmbătă la secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean Piatra Neamţ. Alte 6 persoane, inclusiv medicul Ioan Cătălin […] The post Bilanțul de la Piatra Neamț urcă la 11 victime. Un pacient transferat la Pașcani a murit luni dimineață appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.