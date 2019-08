Bilanțul de la Sapoca a ajuns la șase morți. Șapte pacienți, raniți in atac, sunt inca internați

Crește numărul deceselor în urma atacului de la Săpoca. Încă un pacient, victimă a agresunilor care au avut loc în noaptea de 17 spre 18 august, a murit în luni dimineață. Era internată la Spitalul Universitar și avea 79 de ani. La această oră în mai multe spitale din Capitală sunt încă internate încă șapte The post Bilanțul de la Săpoca a ajuns la șase morți. Șapte pacienți, răniți în atac, sunt încă internați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.