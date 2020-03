Bilanțul deceselor in Italia a depașit 7.500, dar numarul de noi infectari scade pentru a patra zi la rand

Numărul de noi infectări a scăzut în Italia pentru a patra zi consecutiv – singurul semn de optimism în țara cea mai lovită de pandemia mondială Covid-19. Agenția de Protecție Civilă a anunțat miercuri că bilanțul deceselor a depășit miercuri pragul de 7.500. Peste 57.000 sunt infectați. Numărul noilor infectați a fost miercuri The post Bilanțul deceselor în Italia a depășit 7.500, dar numărul de noi infectări scade pentru a patra zi la rând appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.