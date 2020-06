Bilanțul dr. Virgil Musta dupa trei luni de pandemie: 97% dintre decedați aveau cel puțin o boala asociata. Pericolul nu a trecut

Medicul timişorean Virgil Musta a întocmit și postat, pe pagina sa de Facebook, un bilanţ după trei luni de pandemie. Deși România a trecut de la starea de urgenţă la starea de alertă, iar de azi relaxarea devine mult mai mare, cu terase deschise şi călătorii între localităţi fără adeverinţă, în opinia dr. Musta, pericolul […] The post Bilanțul dr. Virgil Musta după trei luni de pandemie: 97% dintre decedați aveau cel puțin o boală asociată. Pericolul nu a trecut appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.