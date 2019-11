Bilanțul investirii Guvernului Orban: Pe cate voturi se bazeaza PNL

Liderul PNL Ludovic Orban are asigurate doar 225 de voturi, în condiţiile în care, pentru învestirea noului guvern, sunt necesare minimum 233. De unde mai culege PNL încă cel puţin 8 voturi? „În momentul de faţă, pe lângă cei 225 de parlamentari care sunt în grupurile care susţin învestirea Guvernului, cu care am semnat acorduri sau am stabilit înţelegeri, sunt încă 11 parlamentari cu care am discutat personal şi mi-au confirmat într-un procent destul de mare faptul că vor fi prezenţi la votul de învestire a Guvernului”, a afirmat Ludovic Orban. Surse politice au declarat pentru „Adevărul” că liberalii se bazează pe aproximativ 238-239 de senatori şi deputaţi, marja de trădare fiind oricum foarte strânsă . Chiar dacă Victor Ponta a anunţat că Pro România nu va vota Guvernul Orban, liberalii ar avea negociate în mod sigur patru voturi din partea aleşilor ProRomânia, însă ar mai putea primi susţinerea a încă doi sau trei parlamentari aflaţi în tabără lui Ponta, susţin surse politice pentru „Adevărul“.