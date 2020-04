Bilant 3 aprilie, ziua cu cea mai mare creștere a cazurilor – 3.183 cazuri, trei mari focare de infecție in Romania

Ministrul Sănătăţii Nelu Tătaru a declarat vineri că în acest moment sunt peste 3 mii de cazuri confirmate cu coronavirus în România şi 116 decese, vârsta medie a deceselor fiind de 66 de ani. De asemenea, oficialul a precizat că sunt trei focare de infecţie, la Suceava, Arad şi Deva. De la ultima informare, au The post Bilant 3 aprilie, ziua cu cea mai mare creștere a cazurilor – 3.183 cazuri, trei mari focare de infecție în România appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.