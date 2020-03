Bilant coronavirus Italia: O noua crestere socanta a numarului de decese in Italia: 743 de morti in 24 de ore

Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 6.820 de morti in Italia, cu 743 de decese in plus fata de luni, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 69.176, au anuntat marti seara autoritatile italiene.

Serviciul de Protectie Civila a anuntat marti seara ca bilantul epidemic este de 6.820 de morti in Italia, iar numarul total de cazuri de coronavirus a ajuns la 69.176, informeaza publicatiile La Repubblica si Corriere della Sera.

In ultimele 24 de ore, s-au inregistrat 3.612 noi cazuri confirmate (in scadere fata de 3.780 anuntate luni) si 743 de morti, a comunicat Serviciul italian de Protectie Civila.

Pana acum s-au vindecat 8.326 de persoane, astfel ca in prezent exista 54.030 de persoane care au coronavirus.

Cele mai multe cazuri se inregistreaza in regiunea Lombardia, 30.703, si 4.178 de decese. In regiunea Emilia Romagna sunt 9.254 de cazuri si 985 de decese, iar in Veneto sunt 5.948 de cazuri si 216 decese.

