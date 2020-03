Bilant dramatic in Italia: 793 de oameni au murit de coronavirus in ultimele 24 de ore

Autoritatile italiene au anuntat sambata seara un nou bilant dramatic. In ultimele 24 de ore, au murit 793 oameni din cauza infectarii cu noul coronavirus. Acesta este cel mai grav bilant din Italia de la izbucnirea pandemiei.

La o luna de la depistarea primului caz de coronavirus din Italia, a fost anuntat un bilant negru. Numarul total al victimelor din aceasta tara a ajuns la 4.825.

Totodata, a fost anuntat si bilantul deceselor. S-a ajuns la 793.

MAE: Sapte cetateni romani au decedat in strainatate ca urmare a infectiei cu COVID-19 - 6 in Italia si 1 in Franta

Sapte cetateni romani au decedat in strainatate ca urmare a infectiei cu COVID-19 - sase in Italia si 1 in Franta - anunta sambata MAE, care precizeaza ca 30 de cetateni romani aflati in afara tarii au fost infectati cu COVID - 19.

In conformitate cu informatiile obtinute de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 30 de cetateni romani din strainatate au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 - 23 in Italia, 2 in Namibia, 1 in Spania, 1 in Luxemburg, 1 in Irlanda, 1 in Tunisia si 1 Franta.

De asemenea, MAE precizeaza ca, de la inceputul epidemiei de COVID-19 si pana la acest moment, 7 cetateni romani au decedat ca urmare a infectiei cu COVID-19: 6 in Italia si 1 in Franta.

