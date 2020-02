Bilant IGPR - Vela: Am toleranta zero pentru cei care nu inteleg sa-si faca datoria

Ministrul propus al Afacerilor Interne, Marcel Vela, a afirmat, miercuri, la bilanţul activităţii Poliţiei Române pe 2019, că are toleranţă 'zero' pentru cei care nu înţeleg să-şi facă datoria sau încalcă legea, în loc să o aplice. "Voi lăuda şi recompensa de fiecare dată pe cei care dau dovadă de implicare şi au rezultate excelente, dar, mai ales, nu voi închide ochii în faţa lipsei de implicare, în faţa incompetenţei sau, mai grav, atunci când poliţiştii sau alţi angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne trec de partea cealaltă a legii. Chiar dacă sunt excepţii, aceste cazuri au făcut ca oamenii să piardă din încrederea pe care o au în Poliţia Română", a spus Vela. El a arătat că, în trei luni, au fost luate primele măsuri "ferme" care să ducă spre normalitate. "Un prim exemplu - demiterea adjunctului şefului IPJ Olt pentru modul în care a fost gestionat cazul Caracal. Oamenii aşteaptă de la noi să ne facem datoria de fiecare dată şi să nu mai avem niciodată asemenea tragedii. Trebuie să recunoaştem greşelile în lanţ produse acolo, cu consecinţe dezastruoase, trebuie să luăm măsuri împotriva celor vinovaţi, aşa cum am început deja", a transmis Marcel Vela. Ministrul a precizat că există prevederi care îngreunează cercetarea celor vinovaţi în astfel de cazuri, iar o prioritate o reprezintă modificarea termenelor de prescripţie a unor fapte săvârşite de poliţişti. "Cel mai important este, cred eu, să învăţăm din greşeli şi să ne asigurăm că nu se vor mai repeta niciodată. Cercetarea disciplinară în cazul poliţiştilor de la Caracal, dar şi în alte cazuri este îngreunată în prezent de tot felul de tertipuri pe care le pot folosi poliţiştii pentru a depăşi termenul de prescriere şi a scăpa de sancţiune. Aşa că una dintre măsurile mele va fi modificarea acestor termene după modelul celor prevăzute pentru militari", a spus Vela. AGERPRES/(A - autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Claudia Stănescu, imagine: Marian Vlăduț, redactare video: Sergiu Olteanu, montaj: Traian Arsenescu, editori online: Ady Ivaşcu, Andreea Lăzăroiu) Citește și: Bilanţ IGPR - Vela: A fost alocat pentru Poliţie un buget mai mare decât anul trecut Orban, la bilanţul Poliţiei: Orice funcţie de conducere să fie rodul unei examinări obiective