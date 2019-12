Bilant UPU Constanta: Peste o mie de pacienti au trecut pragul Unitatii Primire Urgente in perioada sarbatorilor de Craciun

1214 pacienți au fost inregistrati la UPU pe 24, 25 si 26 decembrie (835 adulți si 379 copii).Cele mai multe cazuri au fost redirectionate catre cod verde (non urgente)- 994, alte 116 au fost pe cod galben iar pe cod rosu au fost inregistrate 27 cazuri.In urma investigațiilor de specialitate, in toate cele 3 zile de referinta, 325 persoane au avut nevoie de spitalizare. Cea mai aglomerata zi a fost 26 decembrie, cu 465 pacienți in 24 de ore.In prima zi de Craciun, in maternitatea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta s-au născut 12 copii ( 6 baieti si 6 fete) iar pe 26 decembrie au fost adusi pe lume 9 baieti si 6 fete.