Bilantul BCCI, dupa Afterhills: Cinci traficanti de droguri arestati

Politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Iasi, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au desfasurat actiuni antidrog organizate in cele doua week-end-uri in care, pe raza judetului Iasi, a avut loc un festival de muzica. In perioada 23 august – 2 septembrie a.c., pe raza comunei Dobrovat, s-a desfasurat Festivalul de muzica si arta "AFTERHILLS - 2019", editia a III –a. Au fost constatate 34 de infractiuni la regimul drogurilor, respectiv de trafic de droguri de mare risc si detinere de droguri de mare risc in vederea consumului propriu, conducerea unui autovehicul sub influenta drogurilor si spalare de bani obtinuti din traficul de drogu ...