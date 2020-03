Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 2.158 de morti in Italia

Multa lume s-a revoltat vizavi de faptul ca Romania n-a achizitionat suficiente teste pentru CoVID-19. La inceputul epidemiei, in stocurile tarii noastre au fost aduse 1.000 de teste, cu care au fost testati primii contacti ai pacientului 0. Numai ca in scurta vreme numarul persoanelor care au fost contaminate a crescut, la fel si al celor din carantina sau izolati la domiciliu, care n-au fost testati, intrucat testele s-au terminat.

In momente de criza, cum sunt si acestea pe care le parcurgem odata cu epidemia de coronavirus (CoVID-19), apar tot felul de interpretari ale unor profetii stravechi. Ba cele ale lui Nostradamus, ba ale Babei Vanga, sau cele din literatura mai apropiata de timpurile noastre. Putini sunt insa cei care si-au adus aminte de profetiile lui Sundar Singh, care a fost considerat un iluminat, trecut la crestinism, care a prevazut mai multe venimente in viitor.

Institutul Robert-Koch - autoritatea federala in domeniul sanatatii in Germania - a estimat ca pandemia va dura in jur de 2 ani, la finalul carora 60-70% din populatia mondiala va fi contaminata, vindecata si imunizata impotriva bolii.